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士林超佛便當「雙主菜＋4菜」只要100　他驚呼：這裡真的在台北嗎

▲▼士林超便宜便當（圖／翻攝自臉書／超商怪事多）

▲士林超佛便當「雙主菜＋4配菜」只要100元，他傻眼「這裡真的是台北嗎」。（圖／翻攝自臉書／超商怪事多）

網搜小組／趙蔡州報導

台灣最近幾年物價不斷上漲，甚至出現一片雞排賣破100元，導致許多人的三餐花費被迫增加。不過有網友近日在台北士林吃飯時，意外發現一間便當店「雙主菜＋4配菜只要100元」，讓他非常震撼，趕緊拍照分享，照片一出立刻引發網友熱議。

臉書粉絲團「超商怪事多」18日分享一張便當照片，原來他日前在士林捷運站二號出口附近吃飯，發現一間便當店的便當雙主菜＋4樣配菜只要100元，直呼「這是什麼誇張的價格，這裡真的是台北嗎」。照片可以看見，便當中有3塊炸物、一大片清蒸魚片與高麗菜等多種蔬菜，100元相當物超所值。

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▲▼士林超便宜便當（圖／翻攝自Google評論）

▲網友找到該間便當店，單個便當最便宜只要50元。（圖／翻攝自Google評論）

照片一出立刻引發網友熱議，有人說，「太佛了」、「我自助餐從來沒有夾過魚說」、「這間店在哪裡」、「真的很便宜」、「那一片魚就至少要50了啊，這是什麼佛系便當」。原PO後來也在留言處補充，「他們家一個炸豬排手掌大，才賣30元，我都嚇傻了」。

另外也有網友根據原PO提供的資訊，找到該家便當店名稱是「文林飯包」，根據「文林飯包」Google評論貼出的菜單顯示，這一間店的便當最便宜只要50元、最貴80元，包含主菜肉食與3樣小菜，主菜單點則是25元至50元不等，組合起來「雙主菜便當」最便宜甚至只要75元。

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