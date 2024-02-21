　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

批海巡署荒腔走板又蠢笨　趙少康：最不可原諒的是沒說實話

▲▼海巡署驅離越界快艇，快艇蛇行自翻4人落海，最後發生2人死亡的憾事。（圖／記者林名揚翻攝）

▲海巡署驅離越界快艇，快艇蛇行自翻4人落海，最後發生2人死亡的憾事。（圖／記者林名揚翻攝）

記者皮心瑀／台北報導

中國大陸漁民日前越界至金門海域捕魚，遭我海巡署追緝，過程中拒檢翻覆2人死亡，金門地檢署介入調查後，發現過程中並無錄影紀錄，而海巡署也在20日晚間改口稱雙方追逐時船身有「多次接觸」，引來質疑有所隱匿。前中廣董事長趙少康批評，海巡署一連撒了兩個謊，荒腔走板又蠢笨，一定要從上到下追究責任作出懲處，才能還死者公道，給家屬一個交代。

趙少康表示，金門地檢署證實，漁船是被台灣海巡船碰撞才會翻覆，也沒有事發當時的錄影畫面，跟偵查不公開無法公開影像無關，跟海巡署最初說法不一樣。

趙少康指出，當說了一個謊，就要用更多謊言來圓，第一時間海巡署聲稱是大陸漁船蛇行逃逸才會翻覆，他當時就質疑，距離大陸那麼近，如果真的要跑，應該是加速直行跑回大陸，怎麼會用蛇行？發現出了人命，海巡署先用偵查不公開當理由，不公布事發當下的錄影畫面，後來被逼急了，又說根本沒有錄，更是不合乎常理。

趙少康說，海巡人員的「密錄器」是標配，海巡艦艇的監視器可能沒即時打開，但是這麼多海巡人員，怎麼會每個人的密錄器都沒開？就算追逐時沒開，出事以後，怎麼搜救、急救過程也沒開？海巡署遮遮掩掩，到底在掩飾什麼？海巡署到底是真的沒錄？錄了洗掉？還是錄了沒洗但不拿出來？在在惹人疑竇。

趙少康認為，大陸漁船越界捕魚，無非就是為了生計鋌而走險，海巡署驅離就好，有什麼理由一定要高速逼近甚至企圖登船，導致船身碰撞翻覆？事發至今，總統蔡英文、副總統賴清德連一句哀悼、關切都沒有，將心比心，如果是台灣的漁民出海遇到類似事件，家屬怎麼能接受？台灣民情該有多激憤？

趙少康說，相信海巡人員非常辛苦，也不會故意想鬧出人命，但這一切最不可原諒的是沒說實話，被揭穿就是理虧，難道是執法過程有什麼瑕疵，長官授意隱瞞？既然說謊已經被證實，一定要從上到下追究責任作出懲處，才能還死者公道，給家屬一個交代。

對於海巡署是否刻意隱匿碰撞，海委會主委管碧玲表示，海巡署沒有隱匿的動機，而她兩天前就曾表示本案受第三人責任險的保障，會有第三人責任險，就是有碰撞，「請大家可以罵我、不要罵海巡！」

ET快訊
南港25歲芭蕾女教練被壓斷腿　畫面曝光
快訊／中廣新任董事長兼總經理人選出爐
陸生還漁民發聲了！　控台海巡「把我們頂翻掉」
人間洋娃娃長大了！　阿湯哥17歲愛女「絕美顏值」曝
接手麻吉女友慘了！挨告性侵下體大出血...結局傻眼
快訊／維修員遭夾死！　華航回應了
教書41年沒見過！　資深校長被兄妹行程表嚇到：怕身心受傷
快訊／華航維修員　遭飛機起落架夾死
快訊／第三度協商！　韓國瑜明下午召集藍綠白研商

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

深坑大火空污波及雙北　何孟樺：應建立多邊通報機制

快訊／高嘉瑜表態不缺席2026選戰　「選市長是目標之一」

批海巡署荒腔走板又蠢笨　趙少康：最不可原諒的是沒說實話

陳建仁親頒國家品質獎喊「了不起」　汽車百貨導入AI獲經營技術獎

NCC通過中廣董事變更案　新任董事長兼任總經理人選出爐

謝國樑爆「變動權利金是0元」　前基市府發言人：鬼扯！是失憶嗎？

柯建銘談國會攻防激烈　賴清德：民進黨要當「改革第一品牌」

陸船翻覆2漁民罹難　民進黨：支持海巡堅定執法

朱立倫聲援謝國樑　嗆林右昌：除了圖利廠商還為基隆做過啥？

幕後／楊寶楨落淚請辭惹議！陳智菡衰捲風波　接黨團主任全因8委員力邀

飆罵晚安小雞、阿鬧不孝子　柬埔寨總理：應該判重一些

高雄女大生遭輾斃！後方英勇女騎士秒反應　飛奔衝上前保護她

關鍵畫面曝！女大生閃過電桿「突往左自摔」　遭大貨車輾斃

羅人友耿直發言「連BOOM都怕」　見朴敏英身上爆米花...暖幫拍掉

梅西拍影片還原香港賽情況　澄清：因受傷真的無法上場

Joeman砸1500萬東京置產！　在日YTR分析：我可能不會買

毒販對決早餐店大冰奶完敗！　忍不住衝廁所...被警包圍落網

馬思純「重回巔峰」半年瘦25公斤！　公開超狂食譜...呼籲：接受自己每一面

小亨堡認「沒當黑范家保母」　投資2副業「和飛翔仍像家人」

楊繡惠4800萬台中店面曝光　剛過戶就迎便利商店搶租

深坑大火空污波及雙北　何孟樺：應建立多邊通報機制

快訊／高嘉瑜表態不缺席2026選戰　「選市長是目標之一」

批海巡署荒腔走板又蠢笨　趙少康：最不可原諒的是沒說實話

陳建仁親頒國家品質獎喊「了不起」　汽車百貨導入AI獲經營技術獎

NCC通過中廣董事變更案　新任董事長兼任總經理人選出爐

謝國樑爆「變動權利金是0元」　前基市府發言人：鬼扯！是失憶嗎？

柯建銘談國會攻防激烈　賴清德：民進黨要當「改革第一品牌」

陸船翻覆2漁民罹難　民進黨：支持海巡堅定執法

朱立倫聲援謝國樑　嗆林右昌：除了圖利廠商還為基隆做過啥？

幕後／楊寶楨落淚請辭惹議！陳智菡衰捲風波　接黨團主任全因8委員力邀

「小兄妹虎媽」照曝光！曾任職電視主播：我習慣極盡利用每分每秒

老師擔責！25歲女老師出軌高一生　專家：法律明確「禁止師生戀」

海島度假失身　20歲英女被「拖進飯店房間」5以色列男人輪流性侵

跨國籍交流添溫馨　雲林縣服務站邀新住民共慶元宵

深坑大火空污波及雙北　何孟樺：應建立多邊通報機制

減重又控三高！營養師曝「得舒飲食」8好處

年少染毒鬧事！　多金老闆「爸過世改變人生」賣烤雞年賺8位數

高三前「課本全空白」17歲才想通！大學放榜媽一看哭了　全場讚爆

快訊／高嘉瑜表態不缺席2026選戰　「選市長是目標之一」

批海巡署荒腔走板又蠢笨　趙少康：最不可原諒的是沒說實話

非法性交易標榜「女大生」　169cm正妹竟是泰籍男兒身

政治熱門新聞

快訊／雙北整晚飄臭氣　蔣萬安被罵爆今早緊急回應：市民辛苦了

憂有毒氣體彌漫雙北　里長喊話北市說明

臉書被網怒灌！蔣萬安赴國小視察　里長當面急問：空氣到底有無毒？

楊寶楨哽咽崩潰　黃暐瀚一看：這很怪

岳母控「美女議員」戴湘儀介入家庭　蔣欣璋駁斥：家家有本難念的經

謝國樑質疑林右昌讓利NET　爆前市府「變動權利金」是0元

深坑臭味彌漫　苗批北市高層睡得安穩？

快訊／深坑大火惡臭引民怨！侯友宜急赴視察：沒戴奧辛

唐鳳被鬥爭？郭正亮：不配合台美1計畫

快訊／立院搶麥克風全武行　黃捷、徐巧芯大戰「刺客突圍」險得手

NCC通過中廣董事變更案

深坑火警釀北市居民也聞到臭味！　新北環保局：濃煙影響周遭空品

深坑大火異味瀰漫雙北！　市民怒灌侯友宜臉書：請救我們的肺

楊寶楨哭了！臉書一排「藍勾勾」送暖　唯獨缺陳智菡

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

黃嘉千遭毆流落加國街頭！

國小兄妹日睡6.5小時狂補習　3000人朝聖

「華航林依晨」Ivy宣布再婚！

快訊／國二少女離家失聯！與20歲男陳屍出租套房

雙北整晚飄臭氣民眾求救！消防局說明了

獨／台中命案！「牛郎界李到晛」打死同店新秀

他換燈泡時驚見「天花板藏2.7億真鈔」嚇呆

即／逢甲女大生失蹤70小時...大遠百墜樓亡

即／女大生墜樓曝屍94小時才被發現

即／女大生遭輾斃家屬悲痛認屍　父：不責怪司機

慈妹爆熱戀了！

逢甲女大生陳屍大遠百汙水管　94小時才發現

LINE「19款免費貼圖」限時下載！嚕嚕米、小魔女DoReMi

「新妖股」超車輝達破千美元！　執行長又是台灣人

即／黃色小鴨出事了！強風一吹臉變形

更多

最夯影音

更多
飆罵晚安小雞、阿鬧不孝子　柬埔寨總理：應該判重一些

飆罵晚安小雞、阿鬧不孝子　柬埔寨總理：應該判重一些
高雄女大生遭輾斃！後方英勇女騎士秒反應　飛奔衝上前保護她

高雄女大生遭輾斃！後方英勇女騎士秒反應　飛奔衝上前保護她

關鍵畫面曝！女大生閃過電桿「突往左自摔」　遭大貨車輾斃

關鍵畫面曝！女大生閃過電桿「突往左自摔」　遭大貨車輾斃

羅人友耿直發言「連BOOM都怕」　見朴敏英身上爆米花...暖幫拍掉

羅人友耿直發言「連BOOM都怕」　見朴敏英身上爆米花...暖幫拍掉

梅西拍影片還原香港賽情況　澄清：因受傷真的無法上場

梅西拍影片還原香港賽情況　澄清：因受傷真的無法上場

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面