批海巡署荒腔走板又蠢笨　趙少康：最不可原諒的是沒說實話

▲海巡署驅離越界快艇，快艇蛇行自翻4人落海，最後發生2人死亡的憾事。（圖／記者林名揚翻攝）

記者皮心瑀／台北報導

中國大陸漁民日前越界至金門海域捕魚，遭我海巡署追緝，過程中拒檢翻覆2人死亡，金門地檢署介入調查後，發現過程中並無錄影紀錄，而海巡署也在20日晚間改口稱雙方追逐時船身有「多次接觸」，引來質疑有所隱匿。前中廣董事長趙少康批評，海巡署一連撒了兩個謊，荒腔走板又蠢笨，一定要從上到下追究責任作出懲處，才能還死者公道，給家屬一個交代。

趙少康表示，金門地檢署證實，漁船是被台灣海巡船碰撞才會翻覆，也沒有事發當時的錄影畫面，跟偵查不公開無法公開影像無關，跟海巡署最初說法不一樣。

趙少康指出，當說了一個謊，就要用更多謊言來圓，第一時間海巡署聲稱是大陸漁船蛇行逃逸才會翻覆，他當時就質疑，距離大陸那麼近，如果真的要跑，應該是加速直行跑回大陸，怎麼會用蛇行？發現出了人命，海巡署先用偵查不公開當理由，不公布事發當下的錄影畫面，後來被逼急了，又說根本沒有錄，更是不合乎常理。

趙少康說，海巡人員的「密錄器」是標配，海巡艦艇的監視器可能沒即時打開，但是這麼多海巡人員，怎麼會每個人的密錄器都沒開？就算追逐時沒開，出事以後，怎麼搜救、急救過程也沒開？海巡署遮遮掩掩，到底在掩飾什麼？海巡署到底是真的沒錄？錄了洗掉？還是錄了沒洗但不拿出來？在在惹人疑竇。

趙少康認為，大陸漁船越界捕魚，無非就是為了生計鋌而走險，海巡署驅離就好，有什麼理由一定要高速逼近甚至企圖登船，導致船身碰撞翻覆？事發至今，總統蔡英文、副總統賴清德連一句哀悼、關切都沒有，將心比心，如果是台灣的漁民出海遇到類似事件，家屬怎麼能接受？台灣民情該有多激憤？

趙少康說，相信海巡人員非常辛苦，也不會故意想鬧出人命，但這一切最不可原諒的是沒說實話，被揭穿就是理虧，難道是執法過程有什麼瑕疵，長官授意隱瞞？既然說謊已經被證實，一定要從上到下追究責任作出懲處，才能還死者公道，給家屬一個交代。

對於海巡署是否刻意隱匿碰撞，海委會主委管碧玲表示，海巡署沒有隱匿的動機，而她兩天前就曾表示本案受第三人責任險的保障，會有第三人責任險，就是有碰撞，「請大家可以罵我、不要罵海巡！」