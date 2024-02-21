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小兄妹「6.5小時有睡飽」！補習班曝2人日常表現：哥哥已比媽媽高

▲▼亞洲小學生、教室。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲補習班分享國小兄妹一周行程表，引起大批網友討論。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者楊惠琪／台北報導

北市大安區知名美語補習班在臉書分享北市國小兄妹檔周一到周日，日睡6.5小時的恐怖行程，每天清晨5:50分起床就被寫作業、上課、趕才藝班等行程塞滿，貼文肯定兄妹努力，才能在學業和才藝上都有好成績，引發網友圍剿。補習班總經理Wayne受訪時回應，沒有要大家按表操課，純粹是分享小兄妹驚人的學習毅力，不能因為自己不認同就批評。

Wayne今接受《ETtoday新聞雲》採訪時表示，會在臉書貼文分享這對兄妹檔的一周行程，純粹只是要讓大家知道，有些小朋友學業成績好，但不只是書呆子，才藝表現也很出眾，這不是一般人可以做到，沒有要普羅大眾按表操課跟著做，也不要因為自己不認同就去批評。

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Wayne表示，貼文純粹是分享不同的教育模式，沒想到引發廣大迴響，也有部分網友誤解，強調兄妹的媽媽並沒有拿著鞭子在後面強迫，都是孩子自願接受時間規劃與安排，且這對兄妹在安親班表現活潑開朗、非常樂觀，精神也都很好，並沒有外傳會睡不飽的問題，甚至哥哥身高已經比媽媽還高。

Wayne也是小一生家長，面對記者提問是否認同這樣的行程表？Wayne說，每個小孩狀況不一樣，必須因材施教，也不是家長可以強迫得來，所以沒有認同與否的問題，如果孩子因為想參賽、要多練習，自己也會盡量幫助孩子利用課餘時間練習，強調因材施教與孩子的意願才是最重要的。

至於健康與睡眠問題，Wayne表示，以健康角度來說，孩子多睡一點當然是好的，但台灣很多小學生都是寫功課也到十點多，尤其是私立學校，這是台灣整個教育的問題，也是很多家長必須陪伴孩子的成長過程。

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