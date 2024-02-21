深坑大火雙北挨罵　前北市府發言人：市長反應慢、幕僚更失職

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深坑大火雙北挨罵　羅旺哲：市長反應慢、幕僚更失職

▲深坑工廠火警，燃燒面積600平方公尺。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲深坑工廠火警。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者皮心瑀／台北報導

新北市深坑存放電池工廠20日發生火災，惡臭瀰漫整晚，新北新店、永和跟台北文山、大安的居民都有感，儘管相關局處已提醒民眾，但卻未見雙北市長說明，直到21日才出面，引爆民怨。前北市府發言人、資深媒體人羅旺哲說，這次的事件，市長反應慢，幕僚更是失職，沒有察覺到網路已經炸鍋，「民生議題、天災、人禍處理失當，恐怕比政治攻防，還來的傷。」

羅旺哲說，新北市深坑工廠大火，導致雙北地區臭氣一整晚，昨晚引爆民眾抱怨、恐慌。雖然一早雙北市長有出面受訪，試圖消除民怨，但這樣的危機處理，的確太慢，市長反應慢，幕僚更是失職，沒有察覺到網路已經炸鍋，等到天亮後再來處理，顯然為時已晚。

羅旺哲指出，前一晚，不少藍營民代都發文提醒民眾注意，而兩位市長的臉書「全都靜悄悄」。即便蔣萬安一早發文，仍難擋沸騰的民怨。這個危機，對雙北市長來說，不能輕忽。

羅旺哲表示，過去高雄市長陳菊，曾因為颱風，結果自己跑去睡覺休息被罵翻。代表民眾對官員能否及時「與民同在」的心情，是很直接的。民生議題、天災、人禍處理失當，恐怕比政治攻防，還來的傷。

新北市深坑北深路三段一間鋰電池工廠20日發生火警，新北市政府消防局下午2點多獲報，晚間6點31分撲滅火勢，殘火持續監控中。許多民眾聞到因火災而產生的刺鼻異味，卻未見新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安說明，灌爆其臉書留言抱怨，而蔣萬安21日一早緊急回應，也前往木柵國小關心學生的情況，而侯友宜則緊急加開行程到火災現場視察，並表示空氣品質昨晚已恢復常態，目前的惡臭是因空氣中有粒狀污染物，但經環保局監測，沒有戴奧辛，但還需密切關察。

新北消防局初步調查，此處地下室平時放置紙箱、紙張及雜物，1至3樓則囤放藍牙耳機、行車記錄器與燈具等電子產品及鋰電池。由於起火處位在連通的地下室，加上有通風口，導致火勢迅速竄升，初步評估燃燒面積約1000平方公尺。

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