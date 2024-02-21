小小「黑色餅乾」發揮大大智慧　停車、繳費一指就通

▲臺中市邁向全面停車智慧化服務！地磁系統透過無線傳輸車輛在席數據，民眾可即時掌握路邊剩餘車位資訊。（圖／臺中市政府提供，以下同）

生活中心／綜合報導

停車總是一位難求嗎？臺中市交通局為增加停車周轉率，縮短尋找停車格時間，積極推展停車智慧化服務，建置了被稱為「黑色餅乾」的地磁感應設備，不僅廣受討論，還獲第14屆亞太交通發展大會暨第35屆ICTPA年會（The14th Asia Pacific Transportation Development Conference and The 35th ICTPA Annual Conference）邀請發表執行成果，效益受國際肯定。

地磁可化身停車格位的多功能偵測雷達，臺中市針對路邊高停車率、高周轉率的累進、差別費率車格，目前建置6,500顆地磁，運用其感測設備，回報全天候無間斷的路邊停車格位資訊，並可同步計算車輛停車時間，與停車開單作業結合，車輛駛離停車格15分鐘後，即可查繳停車費。交通局規劃於路邊停車格分年期（113～119年）增設地磁及影像辨識設備，影像辨識車格更可實現無人化、無紙化開單，達到減碳效果。目標至119年埋設地磁車格21,000格、設置影像辨識設備6,000格。盼臺中市未來每一個行政區的路邊停車都達到智慧停車的環境，讓民眾停車、計費、繳費管理變得更聰明！

▲臺中市停車空間持續導入智慧化設備，市府交通局目標至119年埋設地磁車格21,000格及設置影像辨識設備6,000格。

除了打造停車智慧化環境，更需要有效管理！位於中區的興中立體停車場是改善停車空間的重要建設，可望於明（114）年中完工，為使智慧停車管理品質更趨完整與前瞻，臺中市政府更於該停車場6至7層增築臺中市智慧停車雲端平台及數據中心，藉由路邊智慧車格及路外停車場相關靜、動態資訊的介接與整合，建構，提供更便捷友善的停車環境。預計115年底啟用後，將為大臺中的交通路網整合挹注嶄新動能。

想要體驗智慧化的停車服務，千萬別忘了下載臺中交通網APP，除了提供24小時無間斷的停車資訊外，更提供多元支付、線上購買月票等貼心便利功能，讓民眾停車、繳費更方便。歡迎民眾踴躍下載，更多資訊可至臺中交通網APP（https://reurl.cc/43QEMV）查詢。

▲民眾可透過臺中交通網APP查詢停車資訊，並導航至目標車格。歡迎踴躍下載使用。

(臺中市政府 廣告)