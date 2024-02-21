　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

小小「黑色餅乾」發揮大大智慧　停車、繳費一指就通

台中,智慧城市,智慧停車,台中交通網APP,路邊停車,開車族（圖／臺中市政府提供）

▲臺中市邁向全面停車智慧化服務！地磁系統透過無線傳輸車輛在席數據，民眾可即時掌握路邊剩餘車位資訊。（圖／臺中市政府提供，以下同）

生活中心／綜合報導

停車總是一位難求嗎？臺中市交通局為增加停車周轉率，縮短尋找停車格時間，積極推展停車智慧化服務，建置了被稱為「黑色餅乾」的地磁感應設備，不僅廣受討論，還獲第14屆亞太交通發展大會暨第35屆ICTPA年會（The14th Asia Pacific Transportation Development Conference and The 35th ICTPA Annual Conference）邀請發表執行成果，效益受國際肯定。

地磁可化身停車格位的多功能偵測雷達，臺中市針對路邊高停車率、高周轉率的累進、差別費率車格，目前建置6,500顆地磁，運用其感測設備，回報全天候無間斷的路邊停車格位資訊，並可同步計算車輛停車時間，與停車開單作業結合，車輛駛離停車格15分鐘後，即可查繳停車費。交通局規劃於路邊停車格分年期（113～119年）增設地磁及影像辨識設備，影像辨識車格更可實現無人化、無紙化開單，達到減碳效果。目標至119年埋設地磁車格21,000格、設置影像辨識設備6,000格。盼臺中市未來每一個行政區的路邊停車都達到智慧停車的環境，讓民眾停車、計費、繳費管理變得更聰明！

台中,智慧城市,智慧停車,台中交通網APP,路邊停車,開車族（圖／臺中市政府提供）

台中,智慧城市,智慧停車,台中交通網APP,路邊停車,開車族（圖／臺中市政府提供）

▲臺中市停車空間持續導入智慧化設備，市府交通局目標至119年埋設地磁車格21,000格及設置影像辨識設備6,000格。

除了打造停車智慧化環境，更需要有效管理！位於中區的興中立體停車場是改善停車空間的重要建設，可望於明（114）年中完工，為使智慧停車管理品質更趨完整與前瞻，臺中市政府更於該停車場6至7層增築臺中市智慧停車雲端平台及數據中心，藉由路邊智慧車格及路外停車場相關靜、動態資訊的介接與整合，建構，提供更便捷友善的停車環境。預計115年底啟用後，將為大臺中的交通路網整合挹注嶄新動能。

想要體驗智慧化的停車服務，千萬別忘了下載臺中交通網APP，除了提供24小時無間斷的停車資訊外，更提供多元支付、線上購買月票等貼心便利功能，讓民眾停車、繳費更方便。歡迎民眾踴躍下載，更多資訊可至臺中交通網APP（https://reurl.cc/43QEMV）查詢。

台中,智慧城市,智慧停車,台中交通網APP,路邊停車,開車族（圖／臺中市政府提供）

台中,智慧城市,智慧停車,台中交通網APP,路邊停車,開車族（圖／臺中市政府提供）

▲民眾可透過臺中交通網APP查詢停車資訊，並導航至目標車格。歡迎踴躍下載使用。

(臺中市政府 廣告)

ET快訊
快訊／宜蘭嚴重車禍！「11車」撞成一團
快訊／高雄玉竹商圈房失火　濃煙沖出布滿街頭
變態書記官　偷拍21女子私密畫面
快訊／大火10死百人傷　明揚董事長、總經理辭職
大降溫來了！「全台探1字頭」時間曝
信用卡買外幣還剩7天！　兆豐銀：3／1起暫停
藥妝店「免費1服務」突然沒了　妹子喊不方便！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

面試掌握「5招提問技巧」　不硬聊薪資、主動問3個問題最理想

造孽！宜蘭武荖坑溪驚現「2000多隻斑龜」　疑遭野放大量死亡

大降溫來了！溫度崩跌「全台探1字頭」時間曝　明天北東甩雨

過完年肚子圓一圈？年後開工避吃「10種食物」輕鬆恢復年前身材

就愛開你玩笑、下意識模仿你！8種行為代表他可能喜歡上你了

藥妝店「免費1服務」突然沒了　妹子喊不方便！店員曝原因

「男人的嘴，騙人的鬼」4星座男甜言蜜語別當真

苦等3小時領嘸藥！病患氣炸...藥局小編曝「3步驟」：不用醫院領

接送親友注意！桃機航站北路恢復全線通車「二航廈送接機、自駕」改動路線一次get

孩子行程被排滿「樂在其中不是真的」　專家示警：青春期會大叛逆

飆罵晚安小雞、阿鬧不孝子　柬埔寨總理：應該判重一些

高雄女大生遭輾斃！後方英勇女騎士秒反應　飛奔衝上前保護她

羅人友耿直發言「連BOOM都怕」　見朴敏英身上爆米花...暖幫拍掉

關鍵畫面曝！女大生閃過電桿「突往左自摔」　遭大貨車輾斃

Joeman砸1500萬東京置產！　在日YTR分析：我可能不會買

梅西拍影片還原香港賽情況　澄清：因受傷真的無法上場

毒販對決早餐店大冰奶完敗！　忍不住衝廁所...被警包圍落網

馬思純「重回巔峰」半年瘦25公斤！　公開超狂食譜...呼籲：接受自己每一面

小亨堡認「沒當黑范家保母」　投資2副業「和飛翔仍像家人」

楊繡惠4800萬台中店面曝光　剛過戶就迎便利商店搶租

面試掌握「5招提問技巧」　不硬聊薪資、主動問3個問題最理想

造孽！宜蘭武荖坑溪驚現「2000多隻斑龜」　疑遭野放大量死亡

大降溫來了！溫度崩跌「全台探1字頭」時間曝　明天北東甩雨

過完年肚子圓一圈？年後開工避吃「10種食物」輕鬆恢復年前身材

就愛開你玩笑、下意識模仿你！8種行為代表他可能喜歡上你了

藥妝店「免費1服務」突然沒了　妹子喊不方便！店員曝原因

「男人的嘴，騙人的鬼」4星座男甜言蜜語別當真

苦等3小時領嘸藥！病患氣炸...藥局小編曝「3步驟」：不用醫院領

接送親友注意！桃機航站北路恢復全線通車「二航廈送接機、自駕」改動路線一次get

孩子行程被排滿「樂在其中不是真的」　專家示警：青春期會大叛逆

「補習班兄妹」父親為大稻埕布商　起家厝改建億級豪宅

淡出穩交14年…黃立行「被拍女友視角照」罕放閃！49歲現況曝光

壞壞有益身體健康！中醫師曝頻率：至少4天1次

快訊／宜蘭嚴重車禍！「10小車+拖板車」撞成一團　零件噴飛16人傷

《海洋迴旋：鯤之旅》日本偶戲導演沢則行嘔心瀝血之作　25日踩演登場

《跟我老公結婚》寶兒外貌、演技惹非議！　導演親解選角原因

國小兄妹日睡6小時惹議！阿Ben開嗆虎媽：孩子出生不是來完成你的夢想

快訊／高雄玉竹商圈平房失火　濃煙沖出布滿街頭

金馬奇幻影展開跑！柯恩兄弟7強片　《血迷宮》40週年重登大銀幕

新加坡「2024必去新景點」快看！水上漂浮樂園、粉紅沙灘超夢幻

差點成佳餚！車騎一半猛虎竄出　催油門崩潰逃25秒 網歪：車哪牌？

生活熱門新聞

國小兄妹日睡6.5小時狂補習　3000人朝聖

LINE「19款免費貼圖」限時下載！嚕嚕米、小魔女DoReMi

即／黃色小鴨出事了！強風一吹臉變形

國小兄妹文挨轟！學霸妹妹「1舉動」網喊不對勁

快訊／國小兄妹「魔鬼日程」被轟爆！補習班粉專急關閉

大降溫來了！溫度崩跌「全台探1字頭」時間曝　明天北東甩雨

麥當勞點餐等10分鐘沒人理　「他放大絕」店員秒結帳

4生肖要發了！　財運如天降大雨

滑手機意外發現「男友副業」錯愕！網卻支持男友

越胖財運越好！　4星座、4生肖年後別減肥

速食沒200吃不飽！釣出內行揭高CP值點法

快訊／緊鄰火場聞到異味！東南科大宣布：教職員上午11點提前下班

快訊／花蓮47年老校熄燈　大漢技術學院8月停招停辦

小兄妹「6.5小時有睡飽」！補習班曝2人日常表現：哥哥已比媽媽高

更多熱門

相關新聞

疫情擊敗慾情　台中出事牛郎店生意下滑

疫情擊敗慾情　台中出事牛郎店生意下滑

台中一牛郎店驚傳綽號Sky的李姓紅牌牛郎因債務問，與另一名吳姓男子聯手將同公司一名22歲王姓男子打到重傷昏迷，送醫急救一周仍宣告不治。據悉，出事的牛郎店營業許久，也轉手過，但知情人士透露，從疫情後就可明顯感受到生意落差很大，「外面酒瓶不多啊，就代表生意不好！」

沒看到庇護島　休旅車「烏龜翻」

沒看到庇護島　休旅車「烏龜翻」

「工班要從外縣市叫」雲林新案登3字頭　建商喊成本高

「工班要從外縣市叫」雲林新案登3字頭　建商喊成本高

星宇3／31由台中獨家直飛日本　台中-高松包機航線開賣

星宇3／31由台中獨家直飛日本　台中-高松包機航線開賣

台中男騎士捲大貨車底！送醫不治

台中男騎士捲大貨車底！送醫不治

關鍵字：

台中智慧城市智慧停車台中交通網APP路邊停車開車族

讀者迴響

熱門新聞

黃嘉千遭毆流落加國街頭！

「華航林依晨」Ivy宣布再婚！

國小兄妹日睡6.5小時狂補習　3000人朝聖

快訊／國二少女離家失聯！與20歲男陳屍出租套房

雙北整晚飄臭氣民眾求救！消防局說明了

獨／台中命案！「牛郎界李到晛」打死同店新秀

他換燈泡時驚見「天花板藏2.7億真鈔」嚇呆

即／逢甲女大生失蹤70小時...大遠百墜樓亡

即／女大生遭輾斃家屬悲痛認屍　父：不責怪司機

即／女大生墜樓曝屍94小時才被發現

慈妹爆熱戀了！

LINE「19款免費貼圖」限時下載！嚕嚕米、小魔女DoReMi

「新妖股」超車輝達破千美元！　執行長又是台灣人

逢甲女大生陳屍大遠百汙水管　94小時才發現

快訊／華航重大工安意外！維修員遭起落架夾斃

更多

最夯影音

更多
飆罵晚安小雞、阿鬧不孝子　柬埔寨總理：應該判重一些

飆罵晚安小雞、阿鬧不孝子　柬埔寨總理：應該判重一些
高雄女大生遭輾斃！後方英勇女騎士秒反應　飛奔衝上前保護她

高雄女大生遭輾斃！後方英勇女騎士秒反應　飛奔衝上前保護她

羅人友耿直發言「連BOOM都怕」　見朴敏英身上爆米花...暖幫拍掉

羅人友耿直發言「連BOOM都怕」　見朴敏英身上爆米花...暖幫拍掉

關鍵畫面曝！女大生閃過電桿「突往左自摔」　遭大貨車輾斃

關鍵畫面曝！女大生閃過電桿「突往左自摔」　遭大貨車輾斃

Joeman砸1500萬東京置產！　在日YTR分析：我可能不會買

Joeman砸1500萬東京置產！　在日YTR分析：我可能不會買

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面