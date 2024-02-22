連模範公務員都撐不住！中市府食安人員哭了　淚灑食藥署專家會議

▲台糖國產豬肉遭雙檢出含瘦肉精，現傳出台中市食安處人員列席專家會議，談到連日來壓力及外界抹黑，忍不住落淚。（圖／台中食安處提供）



記者游瓊華／台中報導

台糖梅花豬肉片年前被台中市政府檢出含瘦肉精（西布特羅），掀起民眾疑慮。現傳出，昨天食藥署與台中市食安處人員等召開食安專家會議，主要處理此次事件的工作人員淚灑現場。對此，衛生局坦言確有此事，但不願多談。

台中市食安處2月6日在衛福部食藥署代表、專家共同指導，以及台糖公司代表參與下，進行台糖肉品複驗工作，7日檢驗結果出爐，檢出含有0.002 ppm瘦肉精（西布特羅，Cimbuterol），而食藥署也在同日公布檢出西布特羅0.001ppm後，自此之後藍綠陣營砲火不斷。

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據悉，與會的食安代表資歷都相當資深，而會議中學者代表針對問題發言，也提到中市府食安處人員辛苦，最後食安處代表在會議尾聲進行結尾時，談到多日來的委屈與壓力，與另一名同仁忍不住淚灑會場。實際上，三名與會中市府食安處代表中，有兩人都曾拿過模範公務人員獎。衛生局長曾梓展強調，同仁們都是基於專業，依照職責做事情，根本無所謂政治考量，但事情公布後卻屢屢遭外界質疑，讓同仁備受壓力。

事實上，台中市府食安處抽查人員因瘦肉精事件年前都多日加班工作，還有位有4個小孩的食安處人員，忙到沒能回家帶小孩，市長盧秀燕還打電話向他的太太道歉、致謝，謝謝她把家裡的英雄借給台中市府，成為台中的英雄、台灣的英雄。