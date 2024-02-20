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社會 社會焦點 保障人權

快訊／霧鎖金門「航班大亂」　旅客包圍地勤怒吼：我要回家

記者林名揚、鄒鎮宇／金門報導

金門19日開始受到濃霧影響，許多航班因此取消，讓不少乘客被迫滯留於金門。雖然20日已恢復部分航班，但仍有上千名乘客遲遲等不到候機補位，氣得包圍地勤人員、航警大罵「我要回家」。

▲▼霧鎖金門「航班大亂」　旅客包圍地勤怒吼：我要回家。（圖／記者林名揚攝）

▲金門因濃霧而航班大亂，旅客氣得包圍地勤、航警大罵。（圖／記者林名揚攝）

氣象署表示，馬祖、金門20日晚間至21日，夜晚至清晨西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，明上午基隆北海岸及北部地區亦有局部霧或低雲影響能見度，馬祖及金門已出現能見度不足200公尺的現象，請民眾要注意。

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