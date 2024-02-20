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「蝦味先」檢出致癌物蘇丹紅！全聯、家樂福賣場下架退貨辦法一次看

▲經典零食「蝦味先香辣口味」部分批號含致癌物蘇丹紅。（圖／記者許宥孺攝）

▲經典零食「蝦味先」部分批號含致癌物蘇丹紅，賣場已下架並開放退貨。（圖／記者許宥孺攝）

記者林育綾／台北報導

致癌物「蘇丹紅辣椒粉」流入出產知名零食「蝦味先」的裕榮食品，目前廠商表示已全面下架，而通路方面，全聯、家樂福、愛買皆採預防性下架，並開放有疑慮的消費者持發票到店退貨。

全聯表示，針對有疑慮之商品，全聯僅販售一款「蝦味先香辣口味」，目前該商品採預防性下架。消費者若對該產品有疑慮，憑原交易完整發票，至當時購物的分店，全聯會全力協助辦理退貨。

而家樂福表示，對此查驗「蝦味先商品」疑慮4款口味商品， 「蝦味先-香辣口味、蝦味先香辣夾鏈包、裕榮綜合包、蝦味先組合包」日前已預防性下架，待後續該系列商品檢驗無疑後，才會恢復上架。如期間內顧客有購買此4款系列口味商品，可持購買證明（商品與發票）辦理退換貨。

愛買也表示，目前查驗 「蝦味先-香辣口味、蝦味先綜合包、裕榮蝦味先香辣超派包綜合包」共3款疑慮商品，日前已下架，並開放3月15日前持發票與實品到店退貨。

超商方面，Ok mart表示，依照規定門市已下架，消費者可憑已購發票至門市申請退貨。

而7-11自即日起至3月31日止，全台逾6,800家門市開放已購買「蝦味先香辣口味」之消費者可攜帶「統一超商發票」或「商品(含未食用完畢、有完整包裝)」進行退貨退款作業，門市亦從即刻起進行預防性商品下架，若消費者有退貨問題可透過門市或客服反應獲得進一步協助。

有關致癌物「蘇丹紅辣椒粉」檢出事件，繼高雄「瑪爾氏國際貿易有限公司」被查獲含有蘇丹紅原料製品後，高雄市衛生局19日又接獲雲林縣府通知，有8公斤含蘇丹紅辣椒粉再流入高雄市一家工廠，為出產知名零食「蝦味先」的裕榮食品，衛生局公布問題批號，呼籲購入的消費者向原購買商退貨。

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關鍵字：

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