普丁難忘她？24歲辣模在紅場拍「露奶片」　3年後突被通緝

▲ 波丹諾娃3年多前在紅場前拍裸奶影片，近日突然被通緝。（圖／翻自《太陽報》）

圖文／鏡週刊

烏克蘭24歲女模波丹諾娃（Lolita Bogdanova）3年多前於俄羅斯紅場前拍攝裸奶影片，後來引發俄羅斯官方注意，不過事件最後不了了之。但詭異的是，就在本月19日，波丹諾娃突然被俄羅斯官方大動作列為國家通緝犯，再度引發全球關注。

據英國《太陽報》報導，波丹諾娃在幾年前於俄國紅場前拍攝露奶片，這段影片在2021年被上傳網路，隨即引發全球關注。這段影片爆紅後，立刻受到俄羅斯官方關注，波丹諾娃一度被俄羅斯警方「請喝茶」，甚至簽下「調查期間不離開俄國」的同意書，不過這起事件到最後不了了之，波丹諾娃也沒有遭到逮捕。此外，當時的波丹諾娃也對此道歉，並強調是多年前拍攝的影片，後來被友人上傳網路。

▲ 波丹諾娃的露奶片2021年被上傳網路。（圖／翻自《太陽報》）

不過就在19日，俄羅斯官方突然將波丹諾娃列為「國家通緝犯」，目前俄方尚未解釋為何突然有此大動作的原因。有評論指出，這是過去20年來從未發生的事情，相信現在的俄羅斯政府更加強調「傳統價值觀」。另外報導指出，相信波丹諾娃目前人在國外。

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