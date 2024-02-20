罰款1200元以下交通違規擬不記點　網紅Cheap：開倒車

▲交通部研擬罰款1200元以下交通違規不記點 。（示意資料圖／記者陳崑福翻攝）

記者李姿慧／台北報導

交通部研擬罰款1200元以下的交通違規不記點、民眾檢舉違規不記點，檢舉項目也重新檢討。不過推動行人安全的網紅Cheap說，方向完全錯誤，執法開倒車，記點制是淘汰不適任駕駛，避免侵害其他用路人。行人零死亡推動聯盟表示，記點造成駕駛人困擾，但行人面臨的卻是生命威脅，執法是保障用路人重要手段。

交通部擬重新檢討記點制度，罰鍰1200元以下交通違規評估不記點，民眾檢舉違規也不記點，網紅Cheap指出，該方向完全錯誤，工程、教育都已經完全不作為了，連執法都要開倒車。

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Cheap強調，記點制度是淘汰不適任駕駛，讓不具備安全駕駛能力的人，不再繼續侵害其他用路人，非常遺憾交通部的措施，可以預見未來台灣交通仍不會改善。

行人零死亡推動聯盟理事羅宜則表示，交通最主要改善面向有兩個，包括建設和教育，這些都還沒到位前，執法也是保障用路人的重要手段。

羅宜指出，交通部這些調整，是職業駕駛人團體去年提出的訴求，他們也看到駕駛團體在許多地方政府還沒做好相應配套措施下，因違規記點造成困擾，但他們也想跟交通部和社會大眾說，職業駕駛人有困擾，但行人和用路人面臨的卻是生命危脅。

羅宜表示，去年一整年接近3千人因交通事故死亡，違規記點制度因為利益團體搖擺，政府政策討論應一次性納入各界聲音，而不是跟不同團體開會後就做不同調整，檢舉和記點這幾年改了很多次，政府立場到底是甚麼？去年交通部把路口違停記點拿掉，給地方政府半年時間劃設黃線臨時停車區，若罰款1200元以下交通違規不用記點，等於放寬幅度更大，那半年黃線劃設還算不算數，對政府信任逐漸薄弱。