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社會 社會焦點 保障人權

女三寶切西瓜「撞翻2國小童」推給A柱！Cheap再開砲：真的別唬爛

記者閔文昱／綜合報導 

台中市東區昨（29）日發生一起交通事故，2名國小學童走在學校旁的斑馬線，遭1名李姓女子開車左轉不慎撞擊，其中1名學童還因此在地上滾了一圈。事故造成2童擦挫傷，李女到案後辯稱「視線死角沒看到」。對此，知名網紅Cheap也在臉書轉發該影片，並痛批「真的別唬爛，什麼都推給A柱」。

「A柱是無辜的」，Cheap今（30）日傍晚在臉書轉發2學童遭撞畫面，並痛批肇事駕駛「真的別唬爛，什麼都推給A柱，轉彎時不要切西瓜，過路心再轉，然後身體坐挺一點，擺頭左右看，絕對過彎0死角。一堆人都懶骨頭，脖子跟打石膏一樣，連轉都不會轉，出事了就怪A柱，有夠母湯。」

Cheap也指出，還好這名駕駛車速並不快，不然又會是一起悲劇。他也呼籲政府別一副看熱鬧的樣子，「行穿線退縮、人行道外推、行人庇護島這3個做下去，就算目洨的人也能降低他撞人的機率。」

▲▼ 台中2名國小學童過馬路遭左轉轎車撞 。（圖／翻攝八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心）

▲台中2名國小學童過馬路遭左轉轎車撞 。（圖／翻攝八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心，下同）

回顧事件，該案發生於昨日下午4時08分，53歲李姓女子駕駛自小客車，沿台中市東區進化路某巷左轉，要往進化路往北方向行駛，轉彎時，與沿行人穿越道步行的2名國小學童（分別為10歲、11歲）發生碰撞。

目睹過程的民眾行車紀錄器顯示，2名學童綠燈通行，在斑馬線上快步行走，完全遵守交通規則，未料右後方出現一輛銀色轎車快速左轉，直接將2名學童撞倒，其中1人還在地面翻滾一圈，畫面十分驚悚。所幸警方趕赴後，確認2童傷勢僅有擦挫傷，通知家長後由家長帶孩子們自行就醫。

警方對李女進行酒測，無酒精反應，她辯稱當時是在返家途中，因視線死角沒看到學童，不慎撞擊。詳細肇事原因，由交通大隊進行分析鑑定。

▲▼ 台中2名國小學童過馬路遭左轉轎車撞 。（圖／翻攝八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心）

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