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iWIN下架「二次元創作」惹議！破萬人連署　衛福部揭3月開會重點

▲▼網友針對「二次元創作(虛擬產物、圖畫)受兒少性剝削條例規範限制的適切性」提議，連署已破萬人附議。（圖／翻攝自公共政策網路參與平台）

▲網友針對「二次元創作(虛擬產物、圖畫)受兒少性剝削條例規範限制的適切性」提議，連署已破萬人附議。（圖／翻攝自公共政策網路參與平台）

記者張乃文／台北報導

網路平台PTT日前因一則內容刊登日本成人遊戲相關，iWIN基於圖片違反《兒少性剝削防制條例》，通知PTT下架，卻引發網友不滿。衛福部保護司先前曾為此說明並預計在3月開會，但近日仍有網友提議要求相關單位，應先提供相關數據及調查結果等，再進行條例的研議；截至今日已超過1萬5千人附議，保護司受訪時再次說明會議重點。

PTT日前發生刊登日本成人遊戲相關網址，內容經由iWIN認定，有幼態虛擬人物圖片出現類似性交、性相關行為，通知下架，此事延燒至今。有網友更在公共政策網路參與平台提議，「二次元創作(虛擬產物、圖畫)受兒少性剝削條例規範限制的適切性」內容指出「相關單位應先提供二次元創作(虛擬產物、圖畫)與真實兒少受害之相關性數據，與社會調查結果(如已發生之案件，多少比例是受虛擬創作誘導而發生)，並參考其他國家進行相關措施後的成效，再進行相關條例的研議，也應考量此條例的修訂解釋對於其他民眾權益的影響。」

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▲衛福部。（圖／記者嚴云岑攝）

▲衛福部預計於3月底召開會議討論。（圖／ETtoday資料照）

衛福部保護司司長張秀鴛回應，相關訴求若涉及政策或修法，會一併作為後續方向的參考。至於規劃於3月底召開多方關係人利害關係會議，討論內容會就作品所繪製的對象「如何認定是否以兒少色情作為販賣主體。」她表示，多數國家對於二次元或三次元的兒少性剝削，都是禁止的。

張秀鴛提到，無論是虛擬、漫畫或動漫都不行，這是國際趨勢。而兒少性剝削在台灣現行法律規定上，並沒有什麼疑慮，她認為，重點在於要用什麼樣的標準去認定，在作品中的主體究竟是否為兒少，這是會議預計尋求的共識。

張秀鴛說明，與會對象包括兒少代表或相關的兒福團體、對議題熟稔的學者專家，或是與創作、動漫等相關業者，都會有出席比例。

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