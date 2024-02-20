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大陸 大陸焦點 特派現場

中60萬大獎！陸春晚觀眾「拒接」詐騙電話　主辦方改微博尋人

▲▼ 春晚2024 。（圖／翻攝 京東）

▲京東透過微博尋找60萬人民幣大獎得獎者。（圖／翻攝 京東）

記者任以芳／綜合報導

大陸今年2024年春晚聯歡晚會（以下簡稱春晚）送出不少現金大禮，唯獨一筆60萬的大獎沒人認領，原因是中獎人以為詐騙電話，今年合作單位京東電商不得已公布中獎人訊息，廣發宣傳尋找住在湖北黃岡的黎先生，這下全世界都知道他中獎。

正式開播40年的大陸春晚，每年除夕帶來上億觀看次數，這幾年開始直播抽獎，與電視機或手機前面觀眾互動。今年與春晚獨家互動合作平台，大陸電商龍頭之一的京東也準備不少大禮，針對大陸海內外觀眾，春晚當天送出1億份實體禮物與30億人民幣的紅包（換算150億台幣）。

當晚有10個幸運觀眾在京東抽中價值60萬的大獎，換算240多萬台幣。獎品是「華為全場景旗艦產品及問界 M9汽車」，目前中獎名單公佈後，有有9位幸運觀眾與京東取得聯繫，登記個人資料等獎品送達，唯獨在湖北黃岡的中獎人黎先生遲遲未聯繫上。

▲▼ 陸春晚2024大獎名單 ，湖北得獎者失聯中 。（圖／翻攝 京東微博）

▲ 陸春晚2024大獎名單 ，湖北得獎者以為詐騙，屏蔽主辦單位通知電話 。（圖／翻攝 京東微博）

據了解，這位黎先生高度警惕，以為自己接詐騙電話，直接把京東客服電話屏蔽，導致工作人員無法向對方解釋，「真的」中獎了！

負責發放獎品的京東沒辦法，只好通過官方微博向喊話中獎人黎先生喊話，「若不及時聯繫客服登記信息將視為放棄大獎。」

消息一出，立刻引起廣大網友關注與討論。有網友說「留給黎先生的時間不多了」「錯過時間沒兌獎就太可惜了」「姓黎、住黃岡目標明顯，親友趕緊通知」

本次京東作為春晚的獨家互動合作平台送出的10套「華為全場景旗艦產品及問界 M9汽車」希望來自湖北黃岡的黎先生可以趕在2月23日24時前聯繫客服，及時將自己抽中的大獎帶回家。

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