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iPhone 16 Pro二大新色爆料！　「沙漠鈦」金屬質感更亮眼

▲iPhone 16 Pro新色。（圖／@Majin Bu）

▲iPhone 16 Pro新色。（圖／@Majin Bu）

記者陳俐穎／綜合報導

根據爆料客 @Majin Bu 在X（推特）上發文透露，蘋果今年推出的 iPhone 16 Pro 機型可能會提供全新的「沙漠鈦」或「鈦灰色」顏色選擇。

他表示，「沙漠鈦」類似於 2022 年 iPhone 14 Pro 上提供的金色選項，但更深更重。另一方面，「鈦灰色」則類似於 2014 年 iPhone 6 上提供的深空灰色。沒有紅色或綠色，也許藍色仍然會保留，儘管有可能被其他顏色取代。

值得一提的是，Majin Bu 也表示不要將此資訊視為 100% 準確，目前都只是傳言。據他了解，這些顏色中可能只有一種會正式上市，一旦有進一步的消息，會再與大家分享。

作為參考，去年推出的iPhone 15 Pro有原色鈦金屬、藍色鈦金屬、白色鈦金屬、黑色鈦金屬四個選項。蘋果的iPhone 「Pro」機型在發佈時往往提供不超過四種顏色選擇，通常有基本的黑色、白色和金色選項，再加上一款全新配色，例如藍色或紫色等。

Majin Bu 稍早也分享 iPhone 16 Pro 手機的高清渲染圖，展示了機身背面的全新相機島設計，並表示該渲染圖和蘋果目前測試的原型機設計非常相似。不過，他表示這也可能是蘋果拋出的煙霧彈，用於釣魚找出內部的爆料者，因此本次爆料僅供參考。

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