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iPhone 16傳言盤點　外觀設計、性能都有大變化

▲預計iPhone 16外觀將有大變化。（圖／MacRumors）▲預計iPhone 16外觀將有大變化。（圖／MacRumors）

▲預計iPhone 16外觀將有大變化。（圖／MacRumors）

記者陳俐穎／綜合報導

雖然距離發布還有一段時間，但目前已經有許多關於iPone 16系列的相關升級流傳在網路上，外媒MacRumors就針對基礎版的iPhone 16盤點了一系列的變化，包含最新的外觀設計、晶片效能等等。

外觀設計

iPhone 16 和 iPhone 16 Plus 預計將在很大程度上繼承前代產品的設計，將具有相同的尺寸。新型號最顯著的變化是垂直後置鏡頭排列，以方便空間影像捕捉，但取消了靜音開關，取而代之的是去年 Pro 型號上引入的操作按鈕，並引入了全功能鏡頭。新的拍攝按鈕也將是重要的變化。

晶片、記憶體和連接

據傳，iPhone 16 機型將受益於處理性能提高，歸功於全新的 A18 晶片和更強大的神經引擎，以支援獨特的生成人工智慧功能。也預期記憶體和 Wi-Fi 6E 支援將增加 33%。

電池和充電

iPhone 16 機型可能會在電池技術和充電方面進行一些重大改進，配備更密集的電池和更快的充電能力。值得注意的是，據傳 iPhone 16 Plus 的電池比前身更小，但目前尚不清楚這將如何影響實際電池壽命。

其他功能和變化

iPhone 16 型號可能會獲得多項相機增強功能，例如Apple Vision Pro的空間視訊捕捉功能。雖然有傳言稱，許多蘋果設備將在今年稍後透過軟體更新獲得一系列基於人工智慧的新功能，但 iPhone 16 型號預計將透過 A18 晶片中更強大的神經引擎和升級麥克風。

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