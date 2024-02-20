懷孕男友才答應結婚！爸媽出國花光88萬聘金　她卻流產：怕被退婚

▲女網友奉子成婚卻流產了，擔心遭到退婚如今煩惱中。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

一名女網友上網發文透露，自己因懷孕男友才要結婚，甚至都規劃好買房，並收下對方家庭給的88萬聘金，不過早就已經給自己的爸媽出國花完了，沒想到卻意外流產，她不敢告訴老公，更害怕準婆婆陪她去產檢時被揭穿，因此相當煩惱。

一名女網友近日在「匿名公社」發文，「如果不小心流產了該怎麼跟大家坦白？」她表示自己因為懷孕，所以男友和對方父母才答應結婚，男方並給了88萬的聘金，不過自己爸媽過年出國玩，把聘金88萬也花光了，且宴客餐廳訂好、喜帖也都發了，甚至老公婚假請好她也辭掉工作，如今卻流產讓她不知該如何是好。

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原PO坦言，「我怕現在跟他說他就不會娶我」，並表示自己有想過先登記結婚，等房子下訂完再跟老公坦白，但對方回台灣準備4月婚禮時，她應該已經要6個月肚子跑出來的狀況了。近期準婆婆又積極要陪她去產檢看寶寶狀況，因此煩惱如果現在被對方發現沒有寶寶了該怎麼辦。

貼文曝光引發全網熱議，「為什麼不先坦白說，如果另一半愛你的話，還是會堅持完婚，如果先登記結婚和房子下訂後再說，這樣你本身也有問題吧？先說的話你還站的住腳，後說的話你就比較理虧爭議很多。」、「如果沒結成被要求退回，至少也得殺價扣掉一些費用小產調養，剩下的就由你和父母分期償還。父母不幫的話，你自己也心裡有譜，以後有對象不必走這些傳統習俗」、「什麼原因流掉的？」「不要為了一個謊言又要用另一個謊言去圓，最壞的打算就是聘金想辦法還回去，如果你男友只因為流產要取消婚約，那這段感情真的很沒意義」。

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