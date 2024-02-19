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他疑惑「出國自由行」光規劃就超累：大家推什麼　過來人曝3優點

▲▼日本旅遊，大阪旅遊，心齋橋，道頓崛，日本自由行，赴日旅遊，大阪街景。（圖／記者蔡玟君攝）

▲出國自由行超累，光準備就很花時間，他疑惑「大家在推什麼？」。（圖／記者蔡玟君攝）

網搜小組／趙蔡州報導

現代越來越多人出國時會選擇自由行（自助旅行），而非找旅行社跟團，不過有一名網友認為，在異國自由行其實不輕鬆，事前有一大堆功課要做，像是安排行程、訂各種票等，讓他疑惑自由行明明累到爆，「一堆人是在推什麼」，貼文一出立刻引發網友熱議。

原PO在批踢踢表示，出國自助旅行，若選擇日本這種觀光大國，可能還不會太麻煩，若選擇到其他國家根本累到爆，除非不常出國，每次都有新鮮感，否則一年出國3、4次都自助，光是安排行程、訂飯店與景點門票、查詢交通方式，就要花掉幾周的時間，「出國自助旅行累到爆，一堆人是在推什麼？」

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▲▼筆記,筆記本,手寫。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲網友認為，自由行光是安排行程、訂飯店與景點門票、查詢交通方式，就要花掉幾周的時間。（圖／取自免費圖庫pexels）

貼文一出立刻引發網友熱議，有人認同原PO的看法，「跟團好處就是大眾運輸難以到達的地方很方便」、「跟團可以避免很多意外發生，還有一些地方真的太遠，自己開車太累」、「人越多，還是跟團輕鬆，自助人多很難喬」、「我體力真的無法自助，跟團上遊覽車可以讓我小睡一下的，真的比較好」。

也有過來人分享自由行的優點，像是「可以自己安排行程、餐廳與飯店」、「可以去跟團絕對不會去的地方」、「不用配合別人，行程可以隨便改」等，有網友說，「排行程我超愛做，很好玩」、「很多地方或是餐廳是跟團絕對不會安排去的」、「安排行程也是一種樂趣，不管過程有什麼突發狀況，也都能成為回憶」。

還有人說，「自助的樂趣是從做功課就開始了」、「整個旅程都是自己想去的地方，才是旅行的意義」、「跟團碰上不想去的點，真的會很無聊」，另外也有人指出，旅伴是重要關鍵，「有好旅伴自助很輕鬆，遇到不幫忙的真的只能一手包辦」、「自助會很累的一般不是景點，而是隊友」。

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