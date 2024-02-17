跟親友自由行「出國就吵架」！他心累：大家都這樣？　過來人搖頭

▲網友帶著家人、朋友到東京自由行，結果吵得他心累。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



網搜小組／柯振中報導

春節連假期間，許多人會跟親友出國旅遊，但若找錯旅伴，恐怕整趟旅途會痛不欲生。一名網友近日帶著家人、朋友飛往日本東京，沒想到過程讓他大失所望，更是開口詢問「出國自助旅行，是不是一定會吵架」，疑問拋出以後，也有過來人給出解答。

這名網友在PTT抱怨，近期帶著家人、朋友到日本東京旅遊，期間碰到了不少雷事，例如有人自以為是，使用Google Maps帶路，帶錯了還不准別人抱怨，也有人提議逛大創，卻被家人酸「台灣都有幹嘛在日本買，便宜沒好貨」等話語。

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除了這些事情以外，網友的親友還為是否要買水、逛百貨公司而發生爭執，讓他感到心累，「出國自助旅行，是不是一定會吵架？有沒有八卦？」

▼網友表示，親友們為了是否要買水、逛百貨公司等問題發生爭執，讓他感到痛苦。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



網友的抱怨文曝光，立即掀起不少共鳴，不少過來人坦言，「一定雷，一定會不爽」、「看跟誰，家人機率高，長輩一定會」、「自由行不代表不用規劃啊，你們出發前沒先溝通？」

此外，也有人表示，若真的想要出國自由行，人數最好是愈少愈好，一旦超過4個人，就盡量以跟團的方式出遊，這樣一來行程固定、大家都沒得吵，也比較不會發生爭執。