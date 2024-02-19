藍綠白朝野協商激辯！韓國瑜「椅子突掉下去」　稱因聽得太激動

記者鄭佩玟／台北報導

立法院將在明日開議，國民黨立院黨團要求行政院長陳建仁就台糖安心豚梅花豬肉片驗出西布特羅一事進行專案報告，今（19）日上午由院長韓國瑜主持朝野協商，最終卻因民眾黨團總召黃國昌不願簽字而破局。藍綠白三黨團於會中進行激烈討論時，韓國瑜坐的椅子椅背突然緩緩下降，他隨即打斷發言者，表示「我打岔一下權益問題，聽得太激動...，我椅子掉下去了，對不起」，一下子緩和不少嚴肅氣氛。

▲朝野協商告一段落並未獲得具體結果。（圖／記者湯興漢攝）

朝野協商時，朝野各黨團都認為食安問題很重要，同意邀陳建仁到立法院進行食安報告，不過，民眾黨團主張周三再加開一天院會進行食安專安報告，但民進黨團表示沒有加開院會的前例，希望維持五、二的正常院會，20日先進行食安報告，施政報告順延到23日。民進黨團幹事長吳思瑤強調，新國會有4年時間，不要一開始就開快車，來彰顯自己的認真度。

經過幾番討論修正，最後韓國瑜宣讀結論，20日邀請陳建仁率同相關部會首長就「民進黨政府執政8年所造成食安問題總檢討」進行專案報告並備詢，國民黨團派出7位、民進黨團派出7位、民眾黨團1位，每位15分鐘。另外，23日進行陳建仁施政報告，隨後政黨質詢，國民黨團派出 3位、民進黨團推派3位、民眾黨團1位。順序民眾黨團、國民黨團、民進黨團交叉進行。

不過由於黃國昌仍堅持周三必須加開院會，不願在朝野協商結論上簽字，致使協商破局。