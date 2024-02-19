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社會 社會焦點 保障人權

網紅肥大叔員旅車禍1命危7傷！　直播控對方酒駕：全是酒味

記者張靖榕／綜合報導

台中市大甲區六股橋18日晚間7時多發生嚴重車禍，一輛貨車與載有24名乘客的遊覽車對撞，貨車駕駛當場失去呼吸心跳，另有7人受傷。據了解該車是台中龍井直播主「肥大叔」舉辦員工旅遊承租的座車，事發後他開直播，講述現場狀況，控訴貨車駕駛酒駕，身上與車內都是濃厚的提神飲料酒味。

▲台中嚴重車禍。（圖／民眾提供）

▲台中嚴重車禍。（圖／民眾提供，下同）

肥大叔與員工直播拍攝現場狀況，他說事發當下遊覽車司機有先察覺異狀，緊急剎車差不多3秒，接著對向一輛小貨車逆向迎面而來，「下來的時候（聞到）就是全身，車都是酒味，提神飲料的酒味。」

台中市大甲區北堤東路18日晚間7時許發生車禍，台中市消防局獲報後趕往現場救援，遊覽車與貨車對撞後車裡破壞嚴重，車頭玻璃全碎，陳姓女導遊一度受困車中，左小腿出現骨折，其餘6人皆受到輕傷。小貨車則是車頭全毀翻覆車道上，56歲吳姓貨車司機一度失去呼吸心跳，經急救後恢復生命跡象，但仍未脫離險境，詳細車禍原因，警方調查中。

▲▼台中嚴重車禍。（圖／民眾提供）

肥大叔當時租遊覽車舉辦員工旅遊，到花蓮遊玩3天2夜，返程途中行經大甲卻遇到車禍。

陳姓女導遊一度休克，送醫後轉往綜合醫院治療，羅姓遊覽車司機（男，42歲），曾姓乘客（女，35歲）、張姓男童（8歲）、張姓女童（7歲），已被分別送往大甲光田醫院、大甲李綜合醫院救治，何姓女子（43歲）輕傷，就醫後已出院。

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