博弈機房1年洗錢90億　20涉案人「全獲緩刑」理由曝光

▲博弈機房1年「洗錢90億」，20名涉案人全判處緩刑。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者趙蔡州／綜合報導

高雄警方2023年偵破一個博弈洗錢集團，方姓等3名主嫌以高薪為誘因，透過網路招募成員從事洗錢、匯兌等不法行為，涉及金額高達90億元。檢警當初逮捕包含主嫌在內共23人，高雄地院近日審理案情，判處20名共犯6個月至1年2個月不等徒刑，且全數獲得緩刑，至於方姓主嫌等3人另案審理。

根據判決書指出，方姓主嫌透過不法途徑，取得賭博洗錢機房自動化系統、越南銀行人頭帳戶及賭博集團盤口（即賭博網站網址）後，會同胡姓、郭姓男子在台灣租用民宅，陸續成立「馭富」、「鳳揚」、「帝寶」、「翊禾」等4間洗錢機房，再跟賭博集團成立的賭博網站系統串接，合作洗錢。

檢警調查，方男為了籌集足夠的人手運行機房，開出每月5萬元到8萬元薪資，在網路上招募25至35歲員工，或由機房成員招募親友吸收入團，以自動化程式輔助作業流程，降低出入成員數量以避免遭檢舉，並以境外帳戶層層轉帳躲避查緝，協助境外博弈或資金盤網站轉帳贓款，進而從中抽成牟利。

方男還透過虛擬貨幣與國內需要越南盾人士進行地下匯兌，將不法所得轉回台灣，初步估計1年多經手的洗錢金額高達越南盾7兆471億600萬餘元，換算新台幣超過90億元，直到高雄警方2023年2月發動多波搜索，陸續偵破4間洗錢機房，並於2023年6月成功抓獲方男與其他集團成員共23人。

▲警方攻堅，查扣機房大量做案用的電腦與手機。（圖／記者賴文萱翻攝）

高雄地院法官日前審理案情，認為被方男招募的20名從犯正值青壯之年，只因缺錢花用或有資金需求，卻不思循正當途徑賺取財物，加入犯罪組織並協助洗錢，此舉不僅助長網路賭博歪風，對社會治安、金融秩序亦生負面影響，且涉及不法資金高達90億元，規模甚鉅。

法官指出，考量到20名涉案人僅是方男下屬，對本案犯罪計畫並無決定權，僅能依指示執行例行性事務，從屬性質明顯，加上自偵查到開庭審理終結時，20人均坦承犯罪且十分後悔，犯後態度良好，審酌後依洗錢罪判處20名涉案人6個月至1年2個月不等徒刑，且全部得緩刑4年，至於在機房工作取得的薪資，由於是犯罪組織不法所得，因此均宣告沒收。