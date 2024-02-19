10歲童大年初三遭「沖天炮插頭部」！後腦杓炸開噴血倒地亡

▲男童遭到沖天炮炸後腦杓，傷重不治身亡。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

河南開封大年初三時發生恐怖意外，年僅10歲的男童樂樂（化名）走在人行道上，卻遭到沖天炮插入頭部，導致後腦杓炸開、倒地失去意識。經過多天搶救，樂樂仍舊不治身亡，家屬悲痛欲絕，開始向社會大眾轉發尋人消息，希望能夠找到兇手，目前當地警方也已介入調查，詳情仍待釐清。

綜合陸媒報導，樂樂的父母2月12日帶著3名子女開車回家，經過開封市尉氏縣時，因為車多擁擠，樂樂於是提議下車走走、想用壓歲錢買食物給妹妹。

樂樂的父親聽完，於是帶著兒子走下車，2人一前一後走在人行道上，沒想到人群中突然竄出一枚類似「狼嚎」的煙火（一種聲音、爆炸聲巨大的沖天炮款式），不偏不倚地插在樂樂的後腦杓，隨後直接爆炸，將樂樂炸成了重傷。

▼樂樂大年初三與父親走在街上，遭沖天炮炸成重傷，搶救後不治身亡。（示意圖／CFP）



樂樂的父親聽見巨響，轉身向後看去，發現兒子倒在地上，已經失去意識，且還流了滿地鮮血，嚇得立即將人送往醫院急救。

遺憾的是，經過了數天的搶救，樂樂17日下午仍舊因為傷勢過重身亡。家中遭逢巨變，樂樂的父母因此3天不吃不喝，樂樂的奶奶也因此精神異常，大家都為了找尋兇手而不斷努力，也開始在網路上轉發消息，希望能找到殺害孩子的兇手。

由於事件不斷發酵，當地的警方得知以後，也開始全力排查，希望能夠盡早抓到兇嫌。