「不能誤判訊息戰爭情勢」　學者：建議民進黨開抖音帳號

▲抖音國際版TikTok。（圖／CFP）

記者呂晏慈／台北報導

美國總統拜登競選團隊近日在TikTok（抖音國際版）設立官方帳號，然而他任內曾親筆簽署法案，禁止政府裝置使用TikTok，如今自己開帳號爭取年輕選民支持，被批評雙重標準。長期關注資安議題的成功大學電機系教授李忠憲近日透過臉書分享這則新聞，他表示，建議民進黨政府和黨部應該立刻成立抖音的帳號，「退出這個訊息戰爭的戰場，真的很不智！」

李忠憲指出，拜登開抖音帳號，這跟自己在台灣總統大選之後判斷的趨勢有一致，因為傳統做資訊安全的人，不了解訊息戰爭在民主自由國家選舉的關鍵地位，美國人從台灣的選舉學到教訓，訊息戰爭和資訊安全是兩個完全不同的領域，從資訊安全的觀點來看抖音是不能用，但如果從訊息戰爭的角度來看，抖音是不能不用。

李忠憲分析，美國政府對抖音要求落地，儲存美國客戶的資料要在美國當地，推播訊息的演算法要公布受第三公正方的檢驗，美國這麼強的國家，這些措施的效果還是非常差，考慮言論自由，又不能禁了抖音。

李忠憲具體建議說，他建議民進黨政府和黨部應該立刻成立抖音的帳號，訊息戰爭不能退守，長期要落地納入管理，但觀察美國的經驗，法律和監理的情況不是很理想，「你不能逃避進入這個戰場，然後從自己掌握的網路高速公路和其他經濟相關與處罰詐騙法律的手段來管理這些平台！」

李忠憲表示，年輕人都在（TikTok）上面，無論如何先上去再說，在這平台上，目前處境當然是不公平，但退出這個訊息戰爭的戰場，真的很不智！他說，自己好像沒有說過要退出臉書，有些戰場，雖然不利已方，但是無法撤退，撤退會更慘，「你不能太恨你的敵人，也不能誤判訊息戰爭上面的情勢！」

值得注意的是，實際上，民進黨內部在2024總統立委大選落幕後，也曾針對Instagram、TikTok等短影音網路工具，有一番談論，曾有中常委在中常會直言，校園很多年輕人在使用這些工具，這些現象已經在發生，應該思考如何面對。