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去年底失聯移工逾8.6萬人　立法院法制局：修法納轉介機制

▲立法院議場（圖／記者周宸亘攝）

▲立法院議場。（資料照／記者周宸亘攝）

記者呂晏慈／台北報導

為解決國內缺工問題，台灣與印度上周簽署合作備忘錄（MOU），使移工議題浮上檯面。根據勞動部和移民署統計，去年底國內移工再度突破75萬大關，而失聯移工人數達逾8.6萬人，立法院法制局今年1月發布報告示警，藍領移工若遇雇主不當侵害，或無法適應惡劣工作環境，只能繼續隱忍或成逃逸黑工，建議修正《就業服務法》提供轉介機制。

根據勞動部去年12月統計資料，截至去年底，我國移工人數達到75萬3430人，其中產業移工有51萬9125人最多，另受惠於法規放寬，營建業及農業移工較上年度增幅分別達50.71％、24.80％。另一方面，根據移民署同月統計報告，失聯移工人數達8萬6352人，按職業類別統計，製造業為4萬9318人最多，其次是看護工2萬9202人。

立法院法制局今年1月發布調查報導表示，美國國務院2022年各國人權報告關於台灣部分，指出台灣聘僱外籍移工發生強迫勞動情事，主要發生在家事服務業、漁業、農業、製造業、肉類加工業與營建業等；家事移工屬勞動部核定的特殊行業類別，不適用基本工資及工時規定。

此外，法制局也談及失聯移工的議題指，據官方估計超過7萬2000位移工（截至去年底已逾8.6萬人）與其合法雇主失聯，可能繼續在台灣境內非法工作，未受相關勞動法規保障，這類非法移工大多從事家事移工或製造業，「這些研究資料有損我國國際社會形象，實值檢討改善」。

對此，法制局建議，現行《就業服務法》雖逐步修正放寬聘僱外國人留台工作年限及離境要求，但藍領移工始終受限於該法第53條第4項「不得轉換雇主或工作」的規定，原本該條文立法原因，是為了避免移工久居、或任何人媒介圖利，不過，有學者指出，藍領移工來台前多需借貸繳付高額仲介費，期待來台後由未來的勞動所得清償，若遇雇主不當侵害或無法適應惡劣工作環境時，只能繼續隱忍或成逃逸黑工。

法制局指出，雖然《就業服務法》於2012年修法後，新增經中央主管機關核准者得轉換雇主或工作的規定，不過，有學者認為外籍家事移工經常性超時勞動、無合理休假且缺乏隱私空間，易成為24小時待命工作方式，仍可能發生強迫勞動等不當情事，因此，建議新增「受雇主違法侵害或嚴重無法適應受雇環境」為家事移工轉換雇主或工作的事由，藉此提供轉介機制，以降低逃逸黑工發生機率。

另一方面，法制局表示，根據勞動部統計，近5年產業及社福移工申訴案件均約4萬多件，主要申訴內容包括管理、工資、契約、仲介及生活等爭議，現行「外國人生活照顧服務計畫書裁量基準」規定每人居住面積僅3.6平方公尺（約1.09坪），扣除個人床位及衣物櫃後，所得空間所剩無幾，遭學者專家批評不符人性尊嚴，另外男性25人、女性15人配置1個盥洗設備也有防疫疑慮，建議提高每人居住面積，並降低廁所便坑、盥洗設備配置人數比。

最後，法制局亦指，現行雇主若沒有依照「外國人生活照顧服務計畫書」確實執行，將會依法限期改善、處以罰鍰、廢止招募許可或聘僱許可，其僅為裁量性行政規則，規範內容卻涉及雇主聘僱自由及權利，甚至可能影響受聘僱外國人在台生活權利，建議提升位階至法規命令，並考量於《就業服務法》新增明確授權依據的規定，以改善外籍移工生活環境。

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