陸快艇翻覆2死　學者：不會升級為兩岸軍事對抗

▲陸籍快艇翻覆，2漁民溺斃。（圖／記者林名揚翻攝）



文／中央社

中國大陸快艇越界闖入金門海域，拒檢後蛇行翻覆釀2死。學者認為，北京處理態度尚屬克制，試探台灣反應，也保留了應對彈性，推估事件不會發酵為兩岸軍事對抗。

中國大陸一艘快艇14日越界闖入金門海域遭海巡署人員追緝，拒檢後蛇行翻覆釀2死。中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）17日表示，金廈海域不存在「禁止、限制水域」。中國海警局18日宣布，福建海警局在金廈海域展開常態化執法巡查行動。

BBC中文網引述學者的看法指出，北京對於這起事件應對態度尚屬克制，推估事件後續不會升級為兩岸軍事對抗；福建海警局在金廈海域展開常態化執法巡查行動，顯見中國大陸期望逼近台灣控制水域範圍，削弱台灣實質管轄能力。

新加坡國立大學政治系副教授莊嘉穎剖析，北京這次沒有大量宣傳，偏為低調處理，「或許是要試探台方反應，但給自己保留彈性」。他說，漁船在海上作業時為了逃脫執法容易出事，類似情況在日本、韓國、菲律賓、越南或馬來西亞海域都曾發生。

對於福建海警局在金廈海域展開常態化執法巡查行動，莊嘉穎表示，中國應是希望逼近台灣所控制的海域，削弱台灣實質管轄能力。他強調，「削弱台灣在中國離岸管轄能力到某個程度，只會凸顯海峽兩岸的實質距離」。

莊嘉穎認為，北京宣稱金廈海域沒有「禁止、限制水域」，這是不承認台灣的管轄權，這樣恐讓身在第一線的漁民處於危險，「可能會提升航海風險，因為船隻和船員未必充分理解在海上可能碰到的狀況」。

美國大西洋理事會中國研究員宋文笛認為北京的反應是「延遲的高調反應」。宋文笛推估，由於這起事件發生在農曆新年長假期間，當局需要時間作出跨部門協調反應；不過未見北京有意升級為軍事對抗。

大陸委員會（陸委會）18日表示，依據兩岸條例規定，大陸船舶未經許可，不得進入台灣限制及禁止水域，主管機關為維護漁民權益，依法驅離或扣留越界船舶，「以前如此、現在如此，未來也將繼續執法，不會因此改變」。