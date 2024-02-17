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鴻運龍來新北小提燈　2／18燈會加碼發送千份

▲鴻運龍來新北小提燈。（圖／新北市民政局提供）

▲鴻運龍來新北小提燈。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

「鴻運龍來新北小提燈」日前於燈會現場首發受到民眾熱烈迴響，不少民眾都在詢問後續發放資訊，新北市民政局表示，除了各區公所將在2月23、24日發送，民政局也將於2月18日燈會現場加碼發送1000份，並於2月24日元宵節當天燈會現場再發送1000份特別版「龍泰大吉」小提燈。

民政局長林耀長表示，外型融合中西方文化的「鴻運龍來新北小提燈」，簡單手作且有多種變化玩法，不但能當作提燈，也可以頭戴變身龍帽，或穿戴變手錶等，充滿巧思的設計，在首發當日就吸引民眾提前至燈會現場排隊領取，不到半個小時，3000份提燈即發送完畢，有不少大小朋友甚至在現場就迫不急待地開始組裝，拎著提燈遊燈會。

▲鴻運龍來新北小提燈。（圖／新北市民政局提供）

▲歡迎大家2月18日、2月24日領完小提燈後，提燈遊燈會。

林耀長表示，由於詢問度不斷，民政局特別在2月18日下午2時加碼1000份「鴻運龍來新北小提燈」；以及2月24日元宵節當日下午2時再發送1000份特別版「龍泰大吉」小提燈，歡迎民眾前往燈會服務台領取，讓闔家大小可以一起在元宵佳節組裝提燈，寓教於樂，增添美好過節氣氛。

民政局指出，各區公所也將在2月23、24日發送提燈，部分公所也配合舉辦活動，邀請民眾一起鬧元宵。新莊區公所規劃於2月24日元宵節晚間7時，在新莊廟街舉辦「廟街踩街慶元宵」活動，除了歡迎大小朋友一起提燈遊廟街外，也可以在慈祐宮前鑽燈腳，或到武聖廟前過平安橋，共同歡慶小過年、祈福求平安！

▲鴻運龍來新北小提燈。（圖／新北市民政局提供）

民政局表示，永和區公所於2月17日晚間7時，在仁愛公園舉辦「2024元宵節暨音樂晚會」，並規劃由近3,000盞燈籠所布置而成的燈廊，亮麗的燈籠海絕對是元宵節拍照取景的最佳去處。三芝區公所也於2月17日舉辦「2024三芝燈會龍藝慶元宵」，除在福成公園展出為期13天的手繪燈籠海，點燈當天也有跳加官表演，並準備元宵讓大家吃平安。樹林區公所則在2月17日至2月23日每日下午2時至8時，於後站廣場辦理捐發票可免費搭乘嘟嘟小火車活動。

至於每年眾所矚目的元宵節盛事「野柳神明淨港」，則將在2月24日舉行，除了有「水裡來 火裡去」的宗教祈福儀式，及充滿趣味的「百人跳水」活動外，萬里區公所也將在當天上午8時，在野柳保安宮前發送小提燈，將平安及祝福送給市民；而石門區公所也於2月23日下午5時30分，在石門實驗中學體育館舉辦「祥龍獻瑞慶元宵」晚會，將安排精彩的表演與猜燈謎活動，和市民朋友歡慶佳節。

民政局表示，今年新北市總計發放12萬份小提燈，有關各公所發送小提燈資訊可詳見「新北市民政局」官網，歡迎市民朋友踴躍領取。

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