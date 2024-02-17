迎接龍年慶元宵　三芝點亮北海岸農藝文化

▲龍藝慶元宵「三芝燈會」。（圖／記者戴上容翻攝，下同）

記者戴上容／新北報導

2024農曆新年後即迎來元宵節慶，今年新北市三芝區公所特別以「龍藝慶元宵-三芝燈會」，將主題定義在「龍=農」與「藝=藝文」兩大元素來彩繪花燈，於今天（17日）17時於福成公園舉行點燈儀式；同時展出由藝術家、社福團體、機關學校及社區居民彩繪的節慶燈籠，燈籠裝置藝術展期在元宵檔期於福成公園展出。

此次活動新北市三芝區公所特別邀請藝術家舉辦藝術工作坊；邀請福成社區發展協會、有恆社區發展協會、社團法人中華民國新生活社會福利發展促進會、三芝區公所志工隊及三芝在地居民參加，除增進民眾生活美學，融入傳統元宵文化外，並打造在地農藝元素的主題花燈，營造節慶氣氛。另也徵件燈籠作品，包含三芝國中、三芝國小、橫山國小、興華國小、三芝幼兒園、三芝清潔隊、三芝派出所、三芝消防隊及淡水地政事務所等機關學校均參與燈籠徵件展示。

三芝區公所區長賴小萍表示，三芝區特色係以發展「農業」與「藝術人文」兩大核心主軸，本次燈會融合地方創生元素，邀請藝術家團隊帶領民眾將藝術融入生活，更邀請到藝人姚采穎與社區民眾互動，並將公益元素融入本次彩繪主題，更感謝台灣在生活藝術文化發展協會、社團法人台灣炫光藝術協會、台灣天使藝術家博物館發展協會、ARTrigin創元藝術、陽住國際山海藝術中心等團隊，動員多位藝術家協助促成本次活動，希望藉由農業、藝術、里山原鄉等精神持續倡議北海岸的社區永續議題，讓遠道而來的遊客也能在今年元宵感受三芝區獨有的山海藝術城。

三芝區公所區表示，燈籠裝置藝術於即日起至2月29日在三芝福成公園展示，歡迎大家一同來三芝賞燈籠感受節慶氛圍。