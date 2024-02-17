烏龍救援！誤認友遭挾持「他亮槍營救」　警強勢逮人被當尋仇

記者陸運陞／新北報導

新北市中和區日前發生一起烏龍街頭持槍追車事件。當日一名男子與2名友人相約出遊，因債務問題，男子為了還款，打電話向友人借款還債，被誤認為遭挾持，友人持槍循線前往救援，當街亮槍攔下男子車輛，但經了解發現為誤會一場，隨之開車離去，警方獲報，循線逮捕亮槍的3人，警員還被誤認為債主前來尋仇。

▲警方循線追查，李男還以為債主前來尋仇。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，29歲何姓男子因詐欺通緝，借住在29歲余姓男子住處。本周三（14日）下午1時許，何男、余男與28歲黃男相約出遊，途中余男提及何男所積欠的25萬元債務，但何男表示，有意願償還但近期手頭不便，何男只好打電話向友人34歲李姓男子求救，並表示與余男在中和橋和路附近。

▲李男誤認友人遭挾持，持槍前往營救發現為誤會。（圖／記者陸運陞翻攝）

李男聽聞，誤認何男因債務遭到余男挾持，持槍夥同28歲林男及遭通緝的31歲呂男，開車前往中和營救何男。李男3人開車抵達中和，在中山路二段、橋和路口發現余男的車，在路中下車持槍走到余男車旁，雙方溝通後，發現為誤會一場，李男立即返回車上，而余男也嚇得立即開車逃離。

但李男持槍攔車遭路過民眾發現，立即向警方報案，警方抵達，雙方早已各自離去，警方調閱監視器，3小時循線在新店安康路二段攔獲李男等3人，李男遭攔查時，還一度以為余男不爽，另找他人前來尋仇，但發現警員身穿警方背心後，立即躲回車上。

▲警方在李男車上查獲改造手槍、子彈、狼牙棒以及各式毒品。（圖／記者陸運陞翻攝）

警方除逮捕李男、林男及呂男外，在車上搜出改造槍支1支、子彈7顆、毒品海洛因、安非他命、咖啡包，以及毒品吸食器，另查扣作案聯絡手機。李男向警方供稱，因誤認友人遭挾持，才會持槍前來營救。訊後，警方依槍砲、妨害自由、妨害秩序、毒品罪，將3人移送新北地檢署偵辦。