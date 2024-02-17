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可晾室內洗衣精　衣服仍飄臭味！一票搖頭「少1動作」關鍵曝

室內曬衣服。（圖／記者李佳蓉攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

現在不只一款洗衣精主打洗完衣，可把衣物晾在室內。不過，旅居日本的台灣作家「魚漿夫婦」就表示，僅管用了這樣的洗衣精，可能偶爾還是會聞到室內晾乾的衣服有濕臭味，魚漿夫婦除了曝光原因，也指出「為了健康考量，建議重新清洗後再穿。」

「雖然說日本有很多標榜可以室內晾的洗衣精，但偶爾我們還是會聞到室內晾乾的衣服有濕臭味，這是為什麼呢？」魚漿夫婦在粉專表示，在潮濕的梅雨季來臨時，即使用可室內晾曬的洗衣精洗過，可在室內陰乾，衣物可能還是會飄出一股臭臭的味道。

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魚漿夫婦就解釋，「這是因為，潮濕提供真菌和細菌生長的基礎，這些微生物在殘留的皮脂、皮屑等有機物上繁殖，形成生物膜」，形成之後，即便洗過也難以完全清除，「在合適的濕度和溫度下，微生物代謝產生臭味，特別是不飽和脂肪酸。」

穿著這樣的衣服，除了可能有異味之外，潮濕環境中滋生的病菌一旦吸入體內，還有機會導致呼吸道感染、過敏反應，魚漿夫婦便提醒，為了健康考量，建議重新清洗後再穿，「當然趁著天氣好，曬曬衣服也是很好的方式。」

貼文吸引網友討論，「發現浸泡洗過的衣服，比宣稱室內用+殺菌的洗衣精更有效，然後除濕機要開～」、「室內曬一定要開除濕機」、「其實可以用烘被機，晾的衣服沒有很乾，可以放進浴室或廁所、面積小一點的地方，打開烘被機，效果很好的」、「室內晾衣要保持室內乾燥或通風，操作變因基本上不外乎就是，製造一個不會讓衣服乾太慢的環境。」

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