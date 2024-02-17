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社會 社會焦點 保障人權

死神擦身2次的人！35歲男打籃球突倒下瀕死　巧遇消防員救命

▲▼福大命大！自主訓練遇籃球男「瀕死呼吸」　新竹消防員神救援。（圖／新竹縣消防局提供）

▲男子在打籃球的時候突然倒下，嚇壞球友以及圍觀的民眾。（圖／新竹縣消防局提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹湖口一名男子，在公園參加籃球比賽的途中不明原因倒下，隊友們嚇壞，附近剛好在進行自主訓練的消防員，聽到呼叫聲立即為男子進行急救，消防員們分工合作，經過CPR及電擊後順利將男子從鬼門關前拉回。

一名35歲男性移工，上午到湖口華興公園參加籃球比賽，接近中午時男子突然身體不適倒下，一旁的朋友見狀，立刻向剛好在附近進行自主訓練的消防員呼救「Ambulance！Ambulance！」。

▲▼福大命大！自主訓練遇籃球男「瀕死呼吸」　新竹消防員神救援。（圖／新竹縣消防局提供）

▲▼經過CPR及一次電擊後，男子已經可以自主呼吸且能坐起來。

▲▼福大命大！自主訓練遇籃球男「瀕死呼吸」　新竹消防員神救援。（圖／新竹縣消防局提供）

消防員向前查看後發現男子呈現瀕死呼吸，判斷立刻給予CPR急救，並經過一次AED電擊後，患者順利於現場恢復意識。

新竹縣消防局新工消防分隊分隊長黃凱隆表示，上午趁著好天氣，同仁到分隊旁的華興公園進行繩索自主訓練，沒想到突然聽到有人求救，才發現是一名年輕移工，呈現瀕死性呼吸倒臥在地。

同仁分工合作，有的負責急救、有的返回分隊取得急救器材及救護車。負責急救的黃凱隆說，CPR不久後，AED即偵測出致命性的心率，當下給予電擊1次，再次急救後患者已睜開眼睛、恢復意識，還能起身坐起。黃凱隆表示，同仁為了強化自身的體技能，不定時會進行自主練習，甚至還有許多人是休假前來參加，這次能在訓練中救人一命，同仁們都感到非常開心。

東元綜合醫院急救醫學教育中心主任簡振宇表示，患者到院後意識清楚，電腦斷層和心導管皆正常；家屬則表示，患者兩年前也曾發生類似狀況，推測是運動引起的致命性心律不整。

▲▼福大命大！自主訓練遇籃球男「瀕死呼吸」　新竹消防員神救援。（圖／新竹縣消防局提供）

▲家屬說，男子兩年前也發生過一次類似的情形。

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