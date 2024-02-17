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社會 社會焦點 保障人權

林千又愛巢租金曝！男友被控4罪名這麼說　一原因喊PO「吹吹照」

記者邱中岳／台北報導

賴姓富商被控到林千又租屋處拿走14個愛馬仕包包以及1個行李箱，林16日到派出所報案，指控賴侵入住宅、竊盜、毀損以及妨害名譽，賴姓富商前男友17日到派出所說明，坦承竊盜、毀損，針對侵入住宅則解釋，月租5萬元，是2人一起同居，只是由林千又負責出面簽約，另外，留言要公佈a哥吹吹照挨告妨害名譽部分，則表示一時氣憤才會留言。

警方調查，33歲的林千又，16日下午2時許打電話報案，表示位於北市中山區林森北路的租屋處遭人侵入竊盜，並偷走14個愛馬仕包包，總價值達6百萬元，因被偷金額龐大，警方立刻派員以及鑑識人員前往勘查，並調閱大樓監視器畫面。

▲▼遭林千又控家暴，賴姓富商走出派出所，跑給媒體追。（圖／記者邱中岳攝）

▲賴姓富商坦承拿走14個愛馬仕包還有行李箱，還翻亂與林同居的租屋處。（圖／記者邱中岳攝）

林千又事後在到派出所提出4項告訴，包括侵入住宅、竊盜、毀損以及妨害名譽，賴姓富商前男友17日上午11時許到北市中山分局中山一派出所說明過程，但進入派出所時滿臉傷痕。

賴針對侵入住宅部分解釋，租屋處是2人一起同居，每個月5萬元租金都是由賴自己承擔負責，只是因為出面與房東簽約的是林千又，認為並沒有侵入住宅的意圖。

其次，針對竊盜部分，林千又指控家中14個愛馬仕名牌包、1個行李箱都被拿走，賴則坦表示，都是自己花錢買來送給林千又，因為一時氣憤才會拿走，也將擇日還給林千又。

▲▼遭林千又控家暴，賴姓富商走出派出所，跑給媒體追。（圖／記者邱中岳攝）

▲賴姓富商坦承拿走愛馬仕包還有行李箱，還翻亂與林同居的租屋處，針對妨害名譽坦承一時氣憤。（圖／記者邱中岳攝）

對於被林千又指控毀損部分，賴也坦承，房內的東西都是他獨自1人翻亂，而妨害名譽部分，則是因為一時氣憤，所以才會留言「等等公布妳跟a哥吹吹照」。

賴姓富商前男友在17日上午11時許到達北市警中山分局中山一派出所說明，一走進派出所臉上都是傷痕，私下透露傷勢是林毆打造成，也有到醫院驗傷提告，並且私下抱怨，購入的LEXUS百萬LM保母車螢幕被林打爆，光維修就達30萬。

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