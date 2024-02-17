快訊／林千又怒控14個愛馬仕被偷　涉案賴姓富商男友到案說明

記者邱中岳／台北報導

藝人林千又在日前指控遭富商前男友家暴，還在IG上貼出多張瘀青照片，沒想到在16日又打電話報案，表示家中14個愛馬仕包包全部不見，總價值約6百萬元，家裡也被翻動得亂七八糟，事後警方追查，發現15日晚上11時許，賴姓富商前男友進入林的租屋處，涉案的賴姓富商也在17日上午11時許，抵達北市中山分局中山一派出所應訊。

▲林千又租屋處遭人洗劫，下手的竟是賴姓富商前男友，賴也在17日上午11時許到案說明。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方調查，33歲的林千又，16日下午2時許打電話報案，表示位於北市中山區林森北路的租屋處遭人侵入竊盜，並偷走14個愛馬仕包包，總價值達6百萬元，因被偷金額龐大，警方也不敢大意，立刻派警員以及鑑識人員前往勘查，並且調閱大樓監視器畫面。

林千又還在IG上貼出家中被翻動的慘烈照片，並隨即在16日下午6時許，先到派出所提出竊盜、毀損以及侵入住宅告訴，事後通知律師以及朋友陪同製作筆錄，警方調閱監視器，發現15日晚上11時許，46歲的賴姓富商趁林返回新北市親戚家的空檔，趁機上門並打開密碼進入住處。

賴姓富商在林千又的租屋處待了約1個多小時，原本空手進去租屋處，但離開時拖著一個行李箱，警方不排除行李箱裡面就是遭竊的愛馬仕包包，警方在16日聯繫賴姓富商未果，經持續通知賴姓富商，稍早他現身中山一派出所到案說明。

據知情人士透露，林千又經營精品代購，就是賴姓富商出資讓林買包包，每個愛馬仕包包都是50萬元起跳，但詳情仍有待賴姓富商的案釐清。