被騙40萬上網求助　「給60萬駭進詐團拿錢」天真熟女二度被騙

▲▼台中警方公布網路新型詐騙手法，謊稱是「公益法律援助機構」，實際上是再度騙錢，提醒民眾不要上當。（圖／警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市1名50歲郭姓女子誤信網路假投資案遭騙40萬元，雖然報了案，還是決定自力救濟，上網搜尋「如何追回詐騙金額」，結果有網友自稱是「公益法律援助機構」，擁有高級IT部門，可以駭進詐騙集團系統，將詐騙金額轉回被害人帳戶，郭女以為找到救星，大海中摸到浮木，開心得不得了，結果聽從一步步指示，陸續又匯出60萬元，等到對方不見了，這才驚覺自己慘遭剝了兩層皮。

網路上充斥大量假投資詐欺廣告，但最近出現不少謊稱「公益法律援助機構」，可以幫忙遭詐騙民眾追回被騙金額，這對被害人而言，就像溺水的人抓住最後一根浮木，其實這是詐騙新型手法，利用被害人求助無門的心理，一步一步誘騙配合操作，繼續匯款，被害人如同被活剝二層皮，錢沒追回，損失更大。

「公益法律援助機構」謊稱可利用「駭客技術」或是「法律訴訟」等方法免費追回款項，等被害人主動上門聯絡，一旦確認被害人還有剩餘財產，便要求被害人預付保證金或是假扣押金額，等到騙得差不多了，「公益律師」隨即消失不見。

台中市警察局統計，去（112）年1月至12月受理假投資詐騙案件有856件，損失金額1億6138萬元，提醒民眾若不慎遭詐騙時可至警察機關報案及諮詢，千萬別輕信網路上的不實資訊，免得遭到二次受騙，也可撥打110或165專線查證，避免財產損失。