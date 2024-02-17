快訊／梨山森林大火燃燒6.3公頃　陸空聯合滅火...現場畫面曝光

▲▼梨山大甲溪66林班地昨深夜發生森林大火，救火隊及空勤直升機滅火中。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）

記者李陳信得／台中報導

台中市和平區梨山地區大甲溪事業區第66林班地傳出森林火災，昨(2/16)日深夜，林業及自然保育署臺中分署接獲台中市政府消防局通報，林業保育署臺中分署立即派員勘查，因夜間山區視線不佳，搶救不易，今(2/17)晨5時立即集結人力前往滅火，現已動員47人進行滅火作業，同時申請空中勤務總隊直升機進行空勘及空中滅火作業，目前延燒面積初估約6.3公頃。

林業保育署台中分署表示，火災現場為造林地及針闊葉樹林，雜草繁多，輕質燃料充足，因此火勢較為猛烈且有多處煙點，該分署已啟動森林火災搶救機制，成立火場指揮所觀測火情及調度指揮救火作業，並集結森林護管員涉水過合歡溪，步行約2小時抵達火場，目前森林救火隊已達現場進行地面直接滅火，阻絕火勢擴展，同時空勤直升機已出動進行空中灌灑作業，每次吊掛2公噸的水，已投水5次，陸空攜手期能儘速撲滅森林火災。

林業保育署台中分署表示將持續全力搶救，早日撲滅火勢。同時提醒大家，依據森林法第53條規定，放火燒毀他人之森林者，最高可處10年有期徒刑，失火燒毀他人之森林者，最高可處2年有期徒刑，且除負刑責外尚須負民事賠償責任，前往山區切勿生火，共同保護珍貴森林資源。