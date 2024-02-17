春節大進補！麗寶年節破20萬人次入園　業績創8年新高

▲麗寶年節破20萬人次入園，美食街天天座無虛席。（圖／麗寶提供）



記者游瓊華／台中報導

今年春節年假7天，不少人選擇出國旅行，不少國旅業績、飯店住宿，在除夕到初二表現都不若以往。不過，台中麗寶樂園渡假區公布2024春節檔期大年初一至初五，麗寶樂園渡假區吸引超過20萬人次入園，其中OUTLET MALL年節單日平均業績都創開業8年新高、福容大飯店除夕至初三更是住房全滿，整體渡假區春節假期業績報喜開紅盤。

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▲麗寶鄰近南來北往國道1號、3號交流道旁，加上渡假區全場域有3000個停車位，不少人作為出遊、返鄉的休息中繼站。（圖／麗寶提供）



相較於市區飯店在小年夜到初二住房率慘淡，麗寶福容大飯店除夕到初二住房全滿，渡假區發言人陳宇秀表示，麗寶內有OUTLET MALL、飯店、遊樂園，家庭客停留時間長，包含玩樂園、逛街、吃美食、走春等一站滿足的概念，吸引超過20萬人次消費者入園，集客結市效應大爆發。

▲麗寶年節業績創8年新高。（圖／麗寶提供）



陳宇秀也透露，即便沒有入樂園遊玩、住宿，麗寶鄰近南來北往國道1號、3號交流道旁，加上渡假區全場域有3000個停車位，不少人作為出遊、返鄉的休息中繼站，來上廁所休息、吃飯，讓館內各大主題餐廳、美食區座位等座無虛席，統計館內主題餐廳這次年節業績也成長約30%。