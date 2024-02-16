船票售罄至月底！陸多名車主困海南　「千輛車」留下僅人上船

▲大陸多名車主困在海南。（圖／翻攝自上游新聞）

記者廖翊慈／綜合報導

中國大陸2024年春節已接近尾聲，各地回程票一位難求。不僅先前三亞回程機票暴漲至破萬元，近日海南返程船票至2月底皆售罄，不少車主因買不到「渡車」的船票，最終只能將車子留下，人先搭船返家，日後再請托運公司處理。

據《上游新聞》報導，在海南的多位車主直呼離島難。由於「渡車票」售罄，有的車主已經滯留多天。其中一名車主石先生無奈表示，「2月16日到3月1日的票都沒了，難道我們要滯留海南島至少10幾天？」

▲渡車票至月底皆售罄。（圖／翻攝自上游新聞）

另一名車主朱小姐表示，「來的時候車不需要船票，回程竟然要，有的車主已經滯留5天了，線上怎麼刷都沒票，我們還試過去港口現場排隊買票，可是排隊到半夜，說線下無法買票，又讓我們出來了，大家無法離島，情緒有點壓抑，不知道什麼時候才能離開，擔心影響年後上班和孩子上學。」

港口的工作人員表示，「因為考慮安全限載，一艘船有裝載的數量限制，遊客只能透過線上購票，線下窗口無法購票，沒有票即便是車子到了港口，也只能返回，只能等購票，我們已經加開班次了。」

報導指出，港口附近一家托運公司的工作人員指出，「因不少旅客買不到回程渡車票，於是選擇將車子留在海南，人先回去了。不過，3月5日後，托運公司才能接單，已有許多急著離島的車主將車開到我們公司附近停著，已經停了上千台，我們不對車的安全負責，也有車主把車停在飯店，鑰匙留下，然後讓我們去拿。」