　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

船票售罄至月底！陸多名車主困海南　「千輛車」留下僅人上船

▲陸多名車主困海南。（圖／翻攝自上游新聞）

▲大陸多名車主困在海南。（圖／翻攝自上游新聞）

記者廖翊慈／綜合報導

中國大陸2024年春節已接近尾聲，各地回程票一位難求。不僅先前三亞回程機票暴漲至破萬元，近日海南返程船票至2月底皆售罄，不少車主因買不到「渡車」的船票，最終只能將車子留下，人先搭船返家，日後再請托運公司處理。

據《上游新聞》報導，在海南的多位車主直呼離島難。由於「渡車票」售罄，有的車主已經滯留多天。其中一名車主石先生無奈表示，「2月16日到3月1日的票都沒了，難道我們要滯留海南島至少10幾天？」

▲陸多名車主困海南。（圖／翻攝自上游新聞）

▲渡車票至月底皆售罄。（圖／翻攝自上游新聞）

另一名車主朱小姐表示，「來的時候車不需要船票，回程竟然要，有的車主已經滯留5天了，線上怎麼刷都沒票，我們還試過去港口現場排隊買票，可是排隊到半夜，說線下無法買票，又讓我們出來了，大家無法離島，情緒有點壓抑，不知道什麼時候才能離開，擔心影響年後上班和孩子上學。」

港口的工作人員表示，「因為考慮安全限載，一艘船有裝載的數量限制，遊客只能透過線上購票，線下窗口無法購票，沒有票即便是車子到了港口，也只能返回，只能等購票，我們已經加開班次了。」

報導指出，港口附近一家托運公司的工作人員指出，「因不少旅客買不到回程渡車票，於是選擇將車子留在海南，人先回去了。不過，3月5日後，托運公司才能接單，已有許多急著離島的車主將車開到我們公司附近停著，已經停了上千台，我們不對車的安全負責，也有車主把車停在飯店，鑰匙留下，然後讓我們去拿。」

ET快訊
晚安小雞直播點名她痛罵　許聖梅「慘遭粉絲網暴」
王志安捐100萬日圓　罕病基金會拒收：已退款
晚安小雞在台造假被追殺！　多案不起訴
台灣人過年寧願出國！　他揭「3關鍵主因」
年收200多億！地表最強YTR：我不有錢
快訊／西門町槍戰2男收押　天道盟吉董兒持續住院
再變天時間曝　「涼冷空氣接力到2月底」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

船票售罄至月底！陸多名車主困海南　「千輛車」留下僅人上船

豪氣老闆！提早來公司開工就「獎勵1萬3」　7成員工都來了

250名台商出席海基會春節聯誼　資深會長盼賴清德：少說台獨語言

網美海底撈包廂拍不雅片！筷子夾水果「摩擦下體」　店家怒報警

29年前像林志穎！女兒調侃爸爸婚後變化　網笑：說了頭髮很重要

陸春節檔電影票房達300億　賈玲《熱辣滾燙》橫掃107億

陸多地推返鄉置產優惠　爭取一二線城市客戶

陸漁船被追翻覆2死　海基會已致函對岸「家屬近日將抵金門」

歷來最大宗！香港偵破「560億」跨國洗錢案　主要涉及印度

男子高速公路上「尿急」！下車翻欄解內急　不慎墜崖動彈不得

21歲護專女衝台中見男網友　「失聯4天」母急報警找人！

晚安小雞造假遭逮..曾喊：直播很難Set　「如果NG一次就完蛋了」

阿金店長見熟客來急上車 下秒擠機車踏板篡位成功

晚安小雞、阿鬧上銬現身　下跪道歉請求柬埔寨原諒

晚安小雞、阿鬧上銬現身　下跪道歉請求柬埔寨原諒

晚安小雞遭柬國警方逮捕！　刑事局證實揭他涉犯3罪名

《換乘3》輝鉉「拿前任送的禮物分大家」　惠媛崩潰爆哭：太壞了！為什麼帶我來！

台版「非常律師」陳俊翰離世　被罕病纏身：限制不了我的夢

賈玲「消失1年」為戲狂減50公斤！　朋友超心疼...親姊看了：是P的吧XD

被丟包富國島還多付720美金　品保怒斥年代旅遊：匪夷所思

船票售罄至月底！陸多名車主困海南　「千輛車」留下僅人上船

豪氣老闆！提早來公司開工就「獎勵1萬3」　7成員工都來了

250名台商出席海基會春節聯誼　資深會長盼賴清德：少說台獨語言

網美海底撈包廂拍不雅片！筷子夾水果「摩擦下體」　店家怒報警

29年前像林志穎！女兒調侃爸爸婚後變化　網笑：說了頭髮很重要

陸春節檔電影票房達300億　賈玲《熱辣滾燙》橫掃107億

陸多地推返鄉置產優惠　爭取一二線城市客戶

陸漁船被追翻覆2死　海基會已致函對岸「家屬近日將抵金門」

歷來最大宗！香港偵破「560億」跨國洗錢案　主要涉及印度

男子高速公路上「尿急」！下車翻欄解內急　不慎墜崖動彈不得

董仔發文不捨這群人停更！　PO成員合照：身為一份子覺得非常驕傲

向陳俊翰致歉！王志安捐100萬日圓遭罕病基金會拒收：已完成退款

晚安小雞直播點名她痛罵　許聖梅「慘遭粉絲網暴」：他一點也不笨

德德爆紅IG粉絲逼近30萬　鄭運鵬坦言：沒有料到

年代旅遊遭踢出品保！觀光署將追繳135萬保證金　15天內未繳可撤照

韓國瑜下周邀朝野協商食安專案報告　民眾黨團：樂見其成

丁學文／陸股疲軟恐是政局不穩　拉回投資人信心是重點

求前女友復合不成...猛刺她肚子一刀險死　莽男衝動下場慘曝

陸快艇越界拒檢翻覆釀2死　管碧玲：現階段不能片面「還原真相」　

快訊／西門町槍戰2男羈押禁見　天道盟吉董兒持續戒護住院　

一包不到11元 東森幣折後最低897元

大陸熱門新聞

火鍋店將兩日「161萬元」營收全發給員工

網美海底撈拍不雅片！店家怒報警

22歲正妹加州登山失聯！7天後橫屍峭壁

《甄嬛傳》連播12年封神 最珍貴之處是它！

29年前像林志穎！女兒調侃爸爸婚後變化

嫌電影院座位太擠！夫妻撂人揍前排觀眾

陳俊翰逝世！王志安發出遲來的道歉信

租客退租留下超狂傢俱！房內竟還有「龍床」

豪氣老闆！提早來開工就「獎勵1萬3」

西安旅遊無淡季？民眾哭喊：被擠成肉夾饃

游泳遭遊樂船撞上　男醫生斷腿喪命

女子泡電影院整天後！竟診斷出「青光眼」

旺角揹名牌女怒罵清潔工！影片瘋傳

陸漁船被追翻覆2死　家屬近日將抵金門

更多熱門

相關新聞

無人陪過年男鬱悶走路中　警貼心陪回家

無人陪過年男鬱悶走路中　警貼心陪回家

屏東縣林邊鄉陳姓男子，春節期間沒有家人陪伴，獨自喝了悶酒後傍晚走在台一線大馬路中央，由於往來車流很大，險象環生，枋寮警分局人員執勤看到立即停車，上前關心並開啟警示燈警示後方車輛，帶回派出所查出原因及身分，安慰後送他返家。

東港「蚵仔吃到飽」傳食物中毒　遭停業3天

東港「蚵仔吃到飽」傳食物中毒　遭停業3天

台東市元宵遶境　縣警局長重申暴力零容忍

台東市元宵遶境　縣警局長重申暴力零容忍

花蓮初二住房率九成　太魯閣國家公園遊客最多

花蓮初二住房率九成　太魯閣國家公園遊客最多

女子泡電影院整天後！竟診斷出「青光眼」

女子泡電影院整天後！竟診斷出「青光眼」

關鍵字：

春節返程票海南車主滯留

讀者迴響

熱門新聞

慈妹被KID抱走「掉出車頭燈」疑走光

柬埔寨不保護嫌犯！　「晚安小雞」本名公開了

父子精液注入體內　她產子不知爹是誰

快訊／晚安小雞、阿鬧遭柬埔寨判刑2年

開賣不到15天！　蘋果新產品爆退貨潮

20萬粉「女高中生」業配Bra　慘被退學

晚安小雞為何帶鬼娃？西港省長曝靈異劇本

女書記身材太好！　地院審判長強行吸吮

火鍋店將兩日「161萬元」營收全發給員工

基隆消防局長爆婚外情！摟腰滾床親吻照流出

晚安小雞團隊遭起底！老婆老闆恐都是共犯

「雨水」到！好運3招、3生肖轉運

高中同學突送驚喜禮物？男遭判11年

鋒面即將抵達！今晚北東有雨　氣溫「急降12度」時間曝

沙發擠滿貓　左邊大橘睡到壞掉了

更多

最夯影音

更多
21歲護專女衝台中見男網友　「失聯4天」母急報警找人！

21歲護專女衝台中見男網友　「失聯4天」母急報警找人！
晚安小雞造假遭逮..曾喊：直播很難Set　「如果NG一次就完蛋了」

晚安小雞造假遭逮..曾喊：直播很難Set　「如果NG一次就完蛋了」

阿金店長見熟客來急上車 下秒擠機車踏板篡位成功

阿金店長見熟客來急上車 下秒擠機車踏板篡位成功

晚安小雞、阿鬧上銬現身　下跪道歉請求柬埔寨原諒

晚安小雞、阿鬧上銬現身　下跪道歉請求柬埔寨原諒

晚安小雞、阿鬧上銬現身　下跪道歉請求柬埔寨原諒

晚安小雞、阿鬧上銬現身　下跪道歉請求柬埔寨原諒

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面