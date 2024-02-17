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搶女婿失敗　控制狂老媽竟「帶球嫁親家公」！狠逼女兒離婚

搶女婿失敗　失心瘋老媽竟帶球嫁親家公狠逼女兒離婚

▲外國女網友自曝母親瘋狂行徑，為了逼她與老公分開，竟與她公公訂婚。（示意圖，pexels）

圖文／鏡週刊

外國一名女網友抱怨自己母親是麻煩製造者，她從小就與母親關係緊張，怎料長大後母親不僅愛上她男友，逼她分手不成，竟然還搞上男友爸爸，以亂倫名義要求他們離婚。

一名女網友在Reddit論壇發文分享自己母親的瘋狂行徑，她表示自己母親從她小時候就是麻煩製造者，父親因為不願再忍受母親的欺騙與家暴，最終選擇另組家庭。原PO在16歲時選擇回到父親身邊生活，沒想到母親竟走火入魔，變成控制狂。

原PO透露，母親介入她的新生活，不斷要求她和男友分手，因為母親自詡比她更適合男友，還咒罵她「又胖又醜」，為此她氣到不跟母親來往。但當她懷上雙胞胎後，母親一度改過自新，願意精神諮詢和治療，與她和解，希望能成為一個正常的阿嬤。

然而，令她始料未及的是，在她懷孕7個月時，母親竟然在寶寶派對上製造了一場巨大的騷亂。在眾人面前，母親竟直接向準女婿告白，直言「想要你讓我懷孕。如果你們不分手，我也可以假裝是雙胞胎孫子的媽媽」。誇張的行徑再度打擊原PO，讓她氣到與母親斷絕聯繫。而後，雖母親又示弱，讓母女關係再度緩和，卻也陷入和解與希望破滅的惡性循環。

原PO與男友在海外結婚，度完蜜月回來後，母親居然無預警宣布懷上公公的孩子，兩人還已經訂婚，變成女婿的「準後母」，更誇張的是，她還以「你們是兄弟姊妹，兄妹不應該生孩子，這是亂倫」，強硬要求要剛結婚的女兒馬上離婚，否則將報警。聽到母親這種荒謬的理由讓她傻眼，目前正在考慮與老公舉家搬去國外，「逃離這瘋狂的列車」，這個決定也獲得眾多網友全力支持。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

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