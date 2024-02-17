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博士變道士！在星巴克替人收驚　師兄還是中研院士

圖、文／CTWANT

理工科系出身的黃士豪（28歲）因緣際會踏進玄學世界，拜師李游坤（道教正一派）門下，成了一名小道士，而台灣唯一的「院士級道士」李豐楙則是他的師伯。雖然黃士豪還未出師，但已巧妙將看似互相牴觸的科學與玄學結合，除幫助師父將實體課程數位化，也以自己的科技專業，利用3D列印技術製做出模板、自己印製法器，甚至還研究開發太陽能板點香爐。 

黃士豪師承李游坤，而李游坤的師兄恰好是全台唯一深入研究道教的中研院院士李豐楙。（圖／黃耀徵攝）

▲黃士豪師承李游坤，而李游坤的師兄恰好是全台唯一深入研究道教的中研院院士李豐楙。（圖／CTWANT提供，下同）

目前是龍華科技大學講師、北科大「製造科技研究所」博士生的黃士豪說，自己從沒想過會成為道士，當初只是因為喜歡學新東西才會去上課，但在真正上課前還是有點怕怕的，畢竟台灣有太多道士詐騙案例，直到確認師父李游坤不但有中醫師資格還是宗教研究所碩士，才決心踏入，上課之後，親朋好友遇到不可描述的事情時就會尋求他的幫助。

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被問到成為道士需不需要條件，黃士豪說其實沒有那麼多門檻，只要有興趣就可以來學。（圖／黃耀徵攝）

▲被問到成為道士需不需要條件，黃士豪說其實沒有那麼多門檻，只要有興趣就可以來學。

他笑著說，他人生第一次收驚是在星巴克裡面，以唸咒打手印的方式進行，但收完驚後因為「魔力值」全部用光，自己回家也躺了整整一天才慢慢恢復，且自己親身經歷過阿公的玄奇遭遇後，終於讓他原本只想把科儀當「工具」使用的心態徹底改變。

有一次黃士豪的阿公從山裡帶回一束花，疑似也將花中的精靈也一併帶回，後來阿公在一天內竟離奇跌倒4次，甚至出現小中風，在確定是精怪作祟後，他回去翻閱典籍，發現虎爺曾大戰精怪，可以說是專業人士，因此便前往奉天宮奉請虎爺出面降妖伏魔。

神奇的是，在擲杯確認虎爺神尊大小，並願意跟他一起回家時，在準備付錢時卻尷尬發現身上沒帶足夠現金，而廟方表示可以「line pay」，他低頭一看自己line pay裡面的餘額，竟恰好就是奉請虎爺回家的價格，彷彿一切早已注定，而後續安奉虎爺後，家裡終於回歸平靜。

 黃士豪如今科學與玄學雙向並行，2者看似毫不相干，他笑著說，「其實科學的盡頭是玄學」，宗教所說的因果報應其實也可以套用在科學實驗。（圖／黃耀徵攝）

▲黃士豪如今科學與玄學雙向並行，2者看似毫不相干，他笑著說，「其實科學的盡頭是玄學」，宗教所說的因果報應其實也可以套用在科學實驗。

黃士豪表示，自己還想在道士這條路上繼續耕耘，預計花10年時間成為高功道長（大法師），「畢竟還有其他本業要做」。他解釋，每個人成為高功道長的時間不一，全憑個人本事，而普遍大家以為要成為道士，最好要有靈異體質等等相關條件，「其實想成為道士很簡單，有興趣就好，上課學科儀就可以成為道士，反而真的道士越麻瓜越好，才不容易被周遭磁場吸引」。

他目前已結合自己的專業，幫助師父李游坤將課程數位化，甚至利用3D列印技術，自製開發法器，更試圖將環保與廟宇結合，目前還在開發太陽能板點香爐，希望透過自己的方式讓兩個看似完全不相干的事情，也能有不同的結合。

至於要如何辨別真假道士？黃士豪說，正派的不會跟你收一大筆錢，只會勸你向善，李游坤也補充表示，道士需要向神明稟報，但更多時候都是面對人，更像是「話療師」，專門解決民眾的各種疑難雜症，只是所運用的工具是紫微斗數等命理工具，「道士最重要的核心是修道助人」，「只要有興趣，不分男女都可以來當道士，以前禁止女生來，現在都嘛可以，禁忌是可以改的，信仰是可以進步的」。

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