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宅配通司機年終1萬「開工紅包」50元羞辱　工會怒嗆：不如別發

記者黃翊婷／綜合報導

知名物流業者「宅配通」去年10月被工會控訴欠加班費，工會昨日（16日）深夜再度發出聲明，指控公司不重視基層，司機年終平均只拿到1萬元，開工紅包則是50元超商禮券，並氣喊「這種羞辱性的紅包，不如不要發！」不過，對於工會的控訴，目前尚未取得宅配通的回應。

宅配通工會深夜發出聲明控訴公司。（圖／翻攝自Facebook／我們是宅配通員工）

▲宅配通工會深夜發出聲明控訴公司。（圖／翻攝自Facebook／我們是宅配通員工）

宅配通工會16日深夜透過臉書發出一篇聲明稿，指控公司不重視基層，在4大物流公司之中年終最少，不及同業的5分之一，年終只發20.5天，且用底薪計算，過年期間在外奔波的基層司機平均只拿到1萬元，基層員工與主管的年終比例失衡。

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工會接著說道，開工紅包也只給50元超商禮券，「這種羞辱性的紅包，不如不要發！」不僅經理自己覺得丟臉，跟同業朋友說還遭到嘲笑，很多司機拿到開工紅包，拆都沒拆就送人；年終和開工紅包等事情讓公司員工士氣低迷，在缺人的情形下，恐怕會讓公司的營運雪上加霜。

最後，工會提出5點要求，希望公司重視基層、善待員工，接下來將會視情況安排後續行動，5點要求詳細如下：

1、公司應加碼年終與紅包。
2、應取消延長收件的公告。
3、公司應給付員工積欠的加班費。
4、公司應徹底進行改革，改善薪資待遇與勞動環境職安環境。
5、周日請還給我們家庭休假日。

不過，針對工會的訴求，宅配通方面目前尚未做出回應，詳細狀況仍有待進一步確認。

▼聲明全文截圖。（圖／翻攝自Facebook／我們是宅配通員工）

宅配通工會深夜發出聲明控訴公司。（圖／翻攝自Facebook／我們是宅配通員工）

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