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孕婦長榮機上生產！他揪1疑點：怎會母子均安？　兒科醫也害怕

有孕婦今在長榮班機上緊急分娩，好在有醫師幫忙接生。（示意圖，本刊資料照）

▲有孕婦昨在長榮班機上緊急分娩，好在有醫師幫忙接生。（示意圖，鏡週刊資料照）

圖文／鏡週刊

長榮航空昨（15）日一架從羽田飛回松山的航班上，驚傳有孕婦在機上分娩，飛機已降落，民航局稱「母子均安」。據悉，該孕婦懷孕20週，但有部落客揪出疑點，質疑「20週怎麼會母嬰均安？」就連兒科醫師也表示「感到害怕」。

長榮航空昨發聲明指出，長榮航空羽田-松山BR189班機15日於飛行途中，一名孕婦在空中出現臨盆反應，經由機上4名醫師旅客與全體空服員的協助下，於機上順利產下一名男嬰；長榮航空也緊急通報松山機場取得優先降落權，並安排救護車待命，航機在13點11分降落松山機場後，立即派員陪同母子送往醫院，目前得知母子均安。

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不過，旅行部落客「虎咪走天涯 Humitrips 」發文指出，聽說孕婦懷孕20週，根據規定還不需要出示適航證明，「但細想一下，20週怎麼會母嬰均安？ 該名孕婦本來是16日的班機，但卻提早一天臨櫃改票回台灣，不禁令人懷疑是不是….」

「虎咪走天涯」表示，真的提醒各位旅客，如果身體不適、有產兆，身為一個對自己負責任的成年人，該做的是去醫院而不是機場。最後他說：「總之，還是希望寶寶平安長大，大人的世界真的太辛苦了。」

兒科醫師「菜鳥醫生闖德國」在該貼文留言表示：「兒科醫師感到害怕，20週怎麼在飛機上生產還母子均安???? 印象中目前最早產還有存活的嬰兒是21週+，20週需要有呼吸設備、保溫箱否則存活率非常非常低????」。「虎咪走天涯」則回應：「我是普通人，也覺得害怕。 真的覺得大人要負責任耶，小孩好無辜。」

不少網友看了也直呼，「20週母子均安，長榮超強欸，航空器堪比新生兒加護病房，空姐堪比新生兒科醫師」、「這個週數認真存疑」、「20週，沒有足夠醫療準備，很難呼吸生存吧」。

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