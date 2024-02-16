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iPhone用戶小心！新型木馬病毒出沒「銀行帳戶恐被盜」

▲▼科技偵查法，監視，監聽，AI，駭客。（圖／視覺中國）

▲一款名為「GoldDigger」的木馬程式正針對iOS用戶展開攻擊。（圖／視覺中國）

記者楊庭蒝／綜合報導

近期網路安全公司Group-IB發布報告指出，一款名為「GoldDigger」的木馬程式正針對iOS用戶展開攻擊，該程式專門竊取受害者的臉部辨識資料、身分證件、簡訊，以及銀行帳戶等敏感資訊。GoldDigger最初是針對Android設備的木馬程式，並主要攻擊亞太地區的金融企業網路銀行。隨著演變，該程式已經發展成為對iOS用戶的新威脅。

GoldDigger透過多種方式進行散布，包括利用蘋果的測試平台TestFlight及社交工程計畫誘使用戶安裝行動裝置管理（MDM）設定檔。一旦被安裝，GoldDigger就能夠遠端控制受害者的裝置，並竊取其敏感資訊。另外，該木馬程式還能夠利用AI技術製作深偽影像，進一步偽造受害者的身份以存取其銀行帳戶。

GoldDigger的背後可能是一個代號為GoldFactory的惡意團體所製造，該團體專門開發行動銀行惡意軟體。目前，GoldDigger的主要受害者位於亞洲地區，尤其是越南和泰國，但跡象顯示其攻擊範圍可能擴展至其他地區。

為了保護自身安全，用戶應及時升級iOS系統、避免點擊不明來源的連結、不在不信任的網頁上輸入個人資訊、僅從官方平台下載應用程式、不安裝TestFlight Beta軟體及描述檔、謹慎授權第三方app使用Face ID情報。

ET快訊
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