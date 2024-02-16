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德德爆紅IG粉絲逼近30萬　鄭運鵬坦言：沒有料到

▲▼德德IG粉絲數超過16萬，重整頁面數字就刷新高。（圖／翻攝自IG）

▲德德近日開設IG帳號，粉絲人數每日激增。（圖／翻攝自IG）

記者楊庭蒝／綜合報導

前立法委員鄭運鵬兒子13日開設個人Instagram帳號，短短三天目前粉絲追蹤人數已經超越27萬，鄭運鵬在卸下立委身分後今（16）日有感而發分享，當中提及兒子陪著掃街爆紅一事並不是預想中的情況。

在放完年假後緊接著就是開學，鄭運鵬在15日難得親手準備早餐，讓兒子有感而發說道「爸爸，我們好像很久沒有這樣一起生活！」對此鄭運鵬表示，兒子的意思應該是很久沒有那麼長的時間一起放假，想想也是，差不多快十年沒有這樣的年假和寒暑假了。「今天還沒事情，能夠煎個蛋餅陪小孩上學，也很不錯。」

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▲鄭運鵬準備早餐給兒子。（圖／Threads／@niceponpon0602）

▲鄭運鵬準備早餐給兒子。（圖／Threads／@niceponpon0602）

對於兒子近期爆紅的現象，鄭運鵬在今（16日）日也在Threads上發文以7點指出：

1、孩子會說「我們好像很久沒有這樣生活了」，表示我們家並不是完美家庭，我也不會是多高分的家長，請大家不用對我們過譽，不過要稱讚家長的基因，還是欣然接受，感謝大家欣賞鄭太太和我家孩子。

2、對我來說，每個人都有天生我才的優點，但是多數的傳統家庭教育並不會鼓勵孩子去嘗試，而是希望孩子都是高材生，能夠台大當然很好，但是我知道不是每個人都做得到，尤其很多要求，家長都做不到了，憑什麼要求自己孩子？

3、這段期間，我重視的是孩子能夠自己做決定，自己去體驗，決定之後自己也要承受一些後果，當家長的責任是控制狀況不會離想像太遠，拍照就是孩子自己決定受邀和時間的，不代表他以後要從事什麼職業。

▲▼鄭運鵬。（圖／翻攝自Facebook／鄭運鵬）

▲鄭運鵬在Threads上面分享近況。（圖／翻攝自Facebook／鄭運鵬）

4、但是，孩子爆紅並不是我們預想中的狀況，選前一天陪我掃街拜票，並沒有直播、沒有記者，會受到大家那麼歡迎的確就是超過我們想像的狀況。所以記者朋友們都知道，這個月來，我沒有接受媒體訪問，除了要去挑戰小草而參加夜夜秀之外，我在媒體前面幾乎是隱形人，孩子現場和我通話，也沒有露臉。這個部分我保持下去，請大家尊重。

5、我知道很多朋友注意外貌的優點，我自己從國小就是乾癬患者，大家會認為我長得不錯，但是，乾癬幾十年來造成我頭皮屑很多、手肘脫屑，其實外觀上旁人是會害怕的。幸運的是我不是悲觀的人，隱藏起來幾十年就混過去了。

我相信每個人都要強弱面，外表只是人生的其中小小部份，祝福大家找到自信的那一面。

6、我希望大家都能發現、鼓勵自己的孩子發掘強項，增加自信，不要每件事情都去和別人比較，鄭運鵬家真的沒什麼了不起的。而且，希望每個人疼別人家的孩子就像自己家裡的一樣。

7、最後回答一下有些朋友的詢問：這麼U質的鄭運鵬等一輩子都沒人來簽約了，怎麼孩子先簽約呢！道理很簡單吧。

在鄭運鵬長文分享自己與兒子的近況與感想後，不少網友在留言處表示，「光有這些認知就贏過90%的家長。」、「雖然說臉好看有關係，但喜歡德德很大的原因是因為他爸是鄭運鵬(認真說)」、「月月鳥再選一次桃園市長我會回家投票的」。
 

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