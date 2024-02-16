年代旅遊停業3個月！欠債沒解決停業再延長　不退費最重可撤照

▲觀光署業務組長湯文琦說明年代旅遊裁處案。（圖／記者謝盛帆攝）

記者李姿慧／台北報導

觀光署對年代旅遊丟包之亂重罰，勒令今(16日)起停業3個月，4月底前已報名430名旅客可全額退費或轉團，旅客申請退費可依距離出發天數再賠償5%~100%，觀光署表示，停業3個月後年代需提復業計畫，若無法處理欠債，將延長停業，若清償債務也會列高風險對象；另若年代不處理旅客退費，最嚴重將可撤照處分。

由於年代旅遊2月到4月仍有430名旅客報名參加出團，但年代欠款超過千萬元，是否能退費還款備受關注，觀光署業務組長湯文琦表示，年代旅遊負責人之前說會全力處理，相信他會有誠意處理，如果不行，品保會將年代旅遊「出會」，如果年代旅遊沒繳交保證金，就會撤照處分，之後會有履約保證金處理。

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湯文琦指出，未來若啟動履約保證金機制，會以台灣消費者優先，年代旅遊跟越南地接社問題要走民事訴訟處理。

針對年代旅遊被停業處分，恐讓財務雪上加霜，湯文琦強調，站在主管機關立場，要以消費者權益為優先，怕若照常營運，消費者權益受損會更嚴重，出團又會發生狀況，對國家形象、消費權益都是不好的情況。

觀光署對年代旅遊即起勒令停業3個月處分，湯文琦表示，停業3個月後，年代旅遊需要提出復業計畫，若無法完整處理，也無法提出復業計畫，觀光署將會繼續延長停業處分。

湯文琦表示，如果3個月內年代旅遊把積欠債務解決，可以提復業計畫，未來即便復業，也會列高風險對象警示。