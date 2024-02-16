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整艘左傾超過25度！南韓貨船駛往中國途中沉沒　畫面曝光

記者詹雅婷／綜合報導

南韓濟州道近海15日晚間發生貨船沉沒事件，駛往中國的事故貨船發出求救訊號，當海警趕抵現場時，船身已左傾25度以上，且正在下沉中，海警立刻展開救援行動。這起沉船事件的發生原因不明，但所幸船上11人全員平安獲救。

韓聯社報導，貨船「錦陽6」號15日當地凌晨3時2分從南韓全羅南道光陽港出發，載運鋼板駛向中國，沒想到當天晚上就遇上危險狀況，船員緊急逃生。

西歸浦海洋警察署16日透露，警方15日晚間9時55分接獲貨船在西歸浦港西南方向61公里處海域發出的求救訊號，隨後展開行動，並在11時52分趕到現場，發現船隻已向左傾斜25度以上，正在下沉。

到了16日凌晨1時30分，海警成功把船上的船長等11人救出。船上11人包括2名南韓人、6名緬甸籍船員與3名印尼籍船員。

貨船「錦陽6」號載運鋼板駛向中國途中發生原因不明的沉船事故，海警負責人表示，11名獲救者均無生命危險，計畫把有關人員轉移至濟州道和順港，調查事故原委。

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