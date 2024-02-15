孕婦機上產子！長榮航空：4醫師協助　「無終生免費搭機慣例」

▲長榮航空。（示意圖／長榮航空）

記者李姿慧／台北報導

長榮航空今(15日)一班BR189羽田飛松山班機，離降落前1小時，機上有孕婦陣痛分娩，班機今下午13時11分順利降落松山機場，母子均安。長榮航空表示，該名孕婦空中出現臨盆反應，在機上4名醫師和空服員協助下順利產下男嬰。針對機上出生嬰兒是否有終生免費搭機福利，長榮航空表示，無此慣例。

長榮航空表示，今(15)日羽田-松山BR189班機於飛行途中，一名孕婦在空中出現臨盆反應，經由機上4名醫師旅客與全體空服員的協助下，於機上順利產下一名男嬰。

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長榮航空說明，當時也緊急通報松山機場取得優先降落權，並安排救護車待命，航機在13點11分降落松山機場後，立即派員陪同母子送往醫院，目前得知母子均安。

2017年，一名懷孕36週的孕婦搭乘美國廉價航空「精神航空」（Spirit Airlines），起飛一個小時就感到陣痛，所幸機上有醫師旅客協助，嬰兒順利誕生，該嬰兒也得到來自航空公司的生日大禮，可終生免費搭乘。

2009年，一名31歲懷孕27週女子搭乘亞航從馬來西亞檳城飛古晉，飛行途中出現陣痛，最後在醫生乘客幫助下順利在空中生產，亞航也祭出「母子倆終生免費搭乘」大禮。

事實上，華航曾40多年前發出「免費搭機證明」給首位在華航國內線誕生的女嬰，不過因該名幸運民眾遺失免費搭機證明且改名，因此該事不了了之。

長榮航空2016年也曾有班機從桃園起飛沒多久，機上有孕婦陣痛分娩，飛機被迫轉降高雄機場，事隔8年再發生，長榮航空表示，長榮航空並無機上出生終生免費搭機慣例。

根據長榮和華航規定，單胞胎孕婦懷孕36週以上、雙胞胎孕婦懷孕32週以上和「產後未滿7天」不可搭機。另單胞胎懷孕，懷孕28週至35週又6天(距離預產期12至4週)；或多胞胎懷孕，懷孕28週至31週又6天(距離預產期12至8週) ，需由其主治醫師於搭機前10日內填具長榮航空適航證明，同時於起飛48小時前完成預訂，經長榮航空醫師同意後，方可搭機。

針對今這起個案，長榮航空表示，因涉及個資，不便透露旅客懷孕週數。