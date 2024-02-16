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社會 社會焦點 保障人權

晚安小雞整群人在騙？老婆+老闆恐「都是共犯」　神秘團隊遭起底

記者閔文昱／綜合報導 

直播主「晚安小雞」12日稱夜闖柬埔寨凱博園區，結果過程中疑似遭人擄走、毆打以及搶劫，而他的妻子「愛婆」與老闆「傑哥」13日也在直播中哭著證實「找不到人」，令外界相當擔心，然而晚安小雞如今卻被柬埔寨警方抓包自導自演，同夥阿鬧也一起被當地警方逮捕，但愛婆與傑哥至今卻無聲無息，不禁讓人懷疑2人是否早就知情。

晚安小雞12晚間闖進柬埔寨「凱博園區」直播冒險，卻在直播到一半時，疑似突然遭人襲擊暴打，一名身穿迷彩軍服的男性入鏡強制中斷直播。隔天晚安小雞的妻子愛婆與網紅傑哥開直播證實「找不到人」，愛婆甚至在直播中頻頻拭淚，表情相當凝重。

▲▼晚安小雞柬埔寨直播遭暴打失聯，妻子愛婆哭著直播，證實找不到人。（圖／翻攝自臉書）

▲晚安小雞柬埔寨直播遭暴打失聯，妻子愛婆隔天哭著直播聲稱找不到人。（圖／翻攝自臉書）

不過，柬埔寨警方在14日逮捕晚安小雞和阿鬧，之後前往兩人住宿地點搜索，找到拍攝時使用的假血、假槍、軍服等物品。警方指控晚安小雞從入境時就開始故意製造話題，又安排阿鬧穿軍服扮演襲擊者，引導網友對柬埔寨產生誤解，已經嚴重損害該國的形象。

▲晚安小雞與阿鬧被柬埔寨警方上銬逮捕。（圖／翻攝自柬中時報）

▲晚安小雞與阿鬧被柬埔寨警方上銬逮捕。（圖／翻攝自柬中時報）

根據《東森新聞》報導，小雞隸屬新竹一家「禾繐國際有限公司」，負責人就是愛婆，該公司的老闆則為傑哥，但可疑的是，該公司相當神秘，該公司地址只是掛名，實際上該處為共享辦公室。另外，愛婆與傑哥在事發當下馬上開直播，但刑事局和外交部卻都未接獲急難救助請求，親友不報案動機不明，也讓人懷疑愛婆與傑哥是否都同屬共犯、早已知情。

值得注意的是，常上小雞直播的網紅「倫家會怕」14日也被人流出疑似說溜嘴，知道柬埔寨事件是自導自演的一小段影片，還稱阿鬧從台南趕去新竹準備飛柬埔寨救小雞。不過他隨後發文強調完全不知情，「他們確實欺騙了我跟大家，我被蒙在鼓裡也是非常的氣憤。」其說法真實性仍有待查證。

▼好友「倫家會怕」疑似說溜嘴自導自演，如今改口不知情。（圖／翻攝自Facebook／晚安小雞、倫家會怕）

▲。（圖／翻攝自Facebook／晚安小雞、倫家會怕）

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