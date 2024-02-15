孕婦在長榮班機上分娩！　網紅老公全程接生

▲長榮航班上有「孕婦分娩」。（圖／CFP）

記者邱晟軒／綜合報導

長榮航空今（15）日編號BR189航班從日本羽田飛松山，有孕婦突在機上分娩，經機上4醫師及空服員的協助之下，順利產下一名男嬰。對此，網紅「中古小姐」發文透露，在機上幫忙接生的其中一位醫師，正是她的老公「魔人」，直呼「萬一班機上沒有醫生，那媽媽和孩子會有多危險」。

長榮航空表示，今日羽田-松山BR189班機於飛行途中，一名孕婦在空中出現臨盆反應，經由機上4名醫師旅客與全體空服員的協助下，順利於機上產下一名男嬰。

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中古小姐在臉書粉絲團發文表示，老公「魔人」今天搭飛機，傳訊息給她「我還在機場，衣服已溼透，必須先想辦法換衣服才能離開機埸」。中古小姐看到訊息差點嚇暈，經了解後，才知道原來是飛行途中有產婦生產，老公在飛機上幫忙全程接生。

中古小姐進一步表示，聽完這件事實在是內心百感交集，老公原本上周就要搭飛機，但我叫他在東京多留幾天，陪我一起和我的偶像山本小姐吃飯，他才改機票，「換句話說如果沒改機票，今天回台灣班機上萬一沒有醫生，那媽媽和孩子會有多危險」。

中古小姐呼籲，「希望孕婦媽媽們出國務必慎重，務必把自己和孩子的健康放第一，不要讓大家擔心」。