泰勒絲有望到高雄世運開唱？陳其邁正面回應「IG曖昧暗示」

▲泰勒絲演唱會在全球掀起風潮，被封為「人體印鈔機」。（圖／CFP）

記者賴文萱／高雄報導

流行天后泰勒絲（Taylor Swift）世巡《The Eras Tour》締造全球現象級熱潮，許多台灣粉絲也相當期待有天能來台灣開唱。近日高雄市長陳其邁在情人節貼出「黃色小鴨KISS」的影片，特地選用了泰勒絲的歌曲，讓粉絲興奮「是不是在暗示什麼？」不過，他今日受訪回應，只是純屬巧合，但自己是粉絲，也希望她能夠來。

陳其邁在情人節影片中特地選用了泰勒絲的歌曲，留言引起粉絲瘋狂，「這是暗示國際天后要來嗎？」、「背景音樂是在暗示什麼？」、「市長情人節快樂，希望能在世運聽到泰勒絲現場演唱Love Story。」對此陳其邁皆以「眼冒愛心」的表情符號回應，更添粉絲期待。

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▲陳其邁回應IG放泰勒絲的歌「純屬巧合」。（圖／記者賴文萱翻攝）

對此，陳其邁今天受訪時被問及此事回應，這個要好好準備，他知道大家的心願，「我本身也是粉絲，剛剛也還在聽」。他說，IG放的是love story，都是大家非常喜歡的歌，每一首歌都好聽，都有不同的風格。

陳其邁接著說，泰勒絲大家都非常喜歡，我也想她能夠來，一定會買票進去唱，但是純屬巧合，只是因為她的歌我喜歡，所以特別在過年的時候放love story，意思是想歸想，期待啦！許願有夢最美。

▲陳其邁選用泰勒絲歌曲，讓粉絲懷疑是「暗示」泰勒絲將到高雄開唱。（圖／翻攝自IG）

