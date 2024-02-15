越界捕漁2死！「3無」快艇蛇行拒檢狂飆翻覆　海巡署還原查緝過程

記者邱中岳／台北報導

海巡署金馬澎分署在14日發現1艘快艇跨越台海界線，且海巡署同仁上前要求受檢，但「三無船舶」的快艇，仍蛇行拒絕接受檢查卻意外翻覆，船上4人掉落海面，海巡署人員立刻派員進行搜救，將4人救起後送往署立金門醫院，但其中2人宣告不治。這是海巡署近期查緝越界行動中，首次傳出有人員傷亡，而海巡署也還原當時的查緝情形。



▲海巡署驅離越界快艇，快艇蛇行自翻4人落海，最後發生2人死亡的憾事。（圖／記者邱中岳翻攝）

海巡署指出，金馬澎分署在14日下午1時許，在金門海域執行春節期間防堵陸船越界勤務時，在北碇島東方1.1浬(禁止水域內0.86浬)發現1艘「無船名」快艇越界，海巡人員立刻上前準備驅離，但快艇仍依舊不聽勸，還蛇行拒絕接受檢查。

▲海巡署驅離越界快艇，快艇蛇行狂飆導致翻覆4人落海，最後釀成2人死亡的悲劇。（圖／記者林名揚翻攝）

但是在快艇逃逸的過程中，因為船隻不斷蛇行搖擺，導致船隻直接翻覆，船上4人全數落海，海巡署人員搭艦艇發現後立刻派人進行搜救，並將4人全數救上岸。

落海的4人由救護車送往署立金門醫院檢傷以及搶救，但是經過搶救後，仍然有2人宣告不治，而海巡人員在驅離過程，也發現這艘越界快艇是無船名、無船舶證書、無船籍港登記的「三無船舶」，而「三無船舶」是兩岸協同執法共同關注對象，雙方對於該類船舶均會加強取締。