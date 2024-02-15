快訊／逢甲深夜槍響！3嫌電擊棒強押1男　警遭衝撞開12槍救人

記者鄧木卿、黃翊婷／台中報導

台中逢甲商圈今日（15日）凌晨0時許發生打架事件，雙方人馬疑似為了討債起爭執，3名男子竟持電擊棒欲強押被害人上車，警方獲報趕抵現場，立即對空鳴槍喝令3人下車，但3人拒絕配合還企圖開車衝撞，2名警員分別開3槍及9槍阻止，無奈嫌犯還是趁隙逃脫。目前，警方已經鎖定嫌犯身分，後續將查緝到案並依法嚴辦。

▲警方開槍攔阻嫌犯。（圖／記者鄧木卿翻攝，下同。）

台中市第六警分局西屯派出所15日凌晨0時40分接獲報案，指稱福星北路有人在打架，於是出動快打部隊9網19人到場，沒想到卻看見3名男子使用電擊棒欲強押被害人上車，當下立刻對空鳴槍喝令3人下車，但3人拒不配合還試圖開車衝撞，2名警員分別開3槍及9槍制止，無奈嫌犯仍趁隙脫逃，現場另外遺留下一輛犯案車輛。

▲警方說明已鎖定嫌犯身分。

警方事後先將被害人送醫，受害男子身上多處擦挫傷，並無生命危險。第六分局偵查隊長張漢章表示，警方已成立專案小組展開追查，並在大雅交流道附近找到嫌犯駕駛的逃逸車輛，現階段已經鎖定嫌犯身分，後續將查緝到案並依法嚴辦。

分局長陳松寅表示，警方絕對不允許不法行為挑戰公權力，民眾切勿藉故生端，警方對於犯罪行為絕不寬貸，對於不法分子必將通通繩之以法，以維護市民安心的生活環境。